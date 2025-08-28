Giorgia ed Emanuel Lo beccati con dei look sospetti: ecco cosa sta succedendo

Giorgia Todrani ed Emanuel Lo si sono sposati davvero? È questa la domanda che sta rimbalzando sul web nelle ultime ore, dopo che la coppia è stata immortalata con look da veri e propri sposi: lei in un elegante abito bianco, lui in giacca scura con cravatta, davanti a una chiesa di Galatina, in provincia di Lecce. Com’è noto, la cantante e il coreografo sono legati da oltre vent’anni e nel 2010 hanno accolto il loro primogenito, Samuel. Durante tutti questi anni, era emerso il tema delle nozze.

Al che, la voce di “La cura per me” aveva raccontato che una proposta c’era stata, ma che i due non erano mai riusciti a trovare il momento giusto per organizzare il matrimonio, rimandando così ogni volta i festeggiamenti. Di conseguenza, vedendoli vestiti da “sposini”, in tanti hanno pensato che avessero finalmente detto il fatidico “si”, con una cerimonia top secret. Tuttavia, come riportato da Dagospia, la verità sembra essere tutt’altra. Il vero motivo degli scatti condivisi in rete, infatti, è ben diverso da quello che i fan hanno immaginato.

Giorgia ed Emanuel Lo, le nuove foto fanno discutere: ecco perché

Dunque, perché Giorgia ed Emanuel si trovavano vestiti da sposi davanti a una chiesa? La risposta è molto più semplice di quanto i fan abbiano immaginato: si trattava di una scena del nuovo videoclip della cantante, legato al singolo Golpe, in uscita a settembre 2025. Nessun matrimonio segreto, quindi, ma soltanto riprese per la sua nuova uscita musicale. Secondo quanto riportato da Dagospia, il brano porta la firma di Calcutta e la produzione di David Petrella e Dardust, una squadra di hitmaker ormai consolidata. Di conseguenza, l’attesa dei fan è veramente altissima.