EMANUEL LO E LA CRISI SUPERATA CON GIORGIA/ “Ci siamo lasciati più di una volta, però…”

Emanuel Lo e Giorgia, l’importanza di lasciarsi andare per ritrovarsi più complici di prima

Emanuel Lo, tra i coach più amati di sempre nel cast di Amici di Maria De Filippi, è stato oggi ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin per ripercorrere alcune delle tappe fondamentali tra vita e professione. Impossibile non includere nel discorso il suo longevo e viscerale amore per Giorgia, con la quale non sono però mancati anche momenti di difficoltà. “20 anni insieme quest’anno, metà della mia vita dedicata a lei. Ad un certo punto uno tira le somme, ovviamente siamo ancora giovani però la strada è stata lunga. E’ stato bello ed è bello, in tutte e due le fasi; sia quando sei nella fase di coppia faticosa e ti devi chiedere cos’è che non va. Non è facile sempre guardare le cose per come sono e dire: ‘Sto sbagliando’”.

Emanuel Lo ha dunque spiegato come la sua storia con Giorgia non è stata immune alle difficoltà, superate però con maturità e forza del sentimento. “ E’ bello ovviamente anche quando le cose sono felici e le cose vanno bene. Ad un certo punto non andava benissimo? Certo, ci siamo lasciati anche più d’una volta. Sia per motivi personali che per questioni di coppia, forse fa anche bene lasciarsi; una volta siamo stati distanti anche per un anno. Nel 2007, ci siamo rivisti dopo esserci lasciati per un anno è stato proprio bello ritrovarsi, ci siamo innamorati di nuovo o forse l’amore non se ne era mai andato”. Il maestro di Amici ha poi aggiunto: “Non sempre ci si lascia perchè l’amore è finito, a volte ci sono cose che non si riescono a curare con l’amore e insistere può creare dei problemi alla coppia. Oggi stiamo bene, siamo io e lei; nelle nostre diversità abbiamo trovato l’equilibrio e ci riconosciamo. Sappiamo delle cose importanti di noi che non sono solo quelle belle, ma anche il resto”. (agg. Valerio Beck)

Emanuel Lo, la crisi che rischiò di spezzare la sua storia d’amore con Giorgia: “Per un periodo ci siamo lasciati, ma poi…”

Forse non tutti sanno che in passato Emanuel Lo e Giorgia hanno attraversato una profonda crisi, risolta dopo essersi separati per un breve periodo di tempo. Oggi costituiscono una delle coppie più solide nel mondo dello spettacolo, ma c’è stato un momento della loro vita in cui il coreografo e coach di Amici e la celebre cantante hanno rischiato di separarsi definitivamente.

In un’intervista a Verissimo, Emanuel Lo ha ricordato quando la sua storia con Giorgia sembrava essere giunta a un punto di non ritorno: “Il nostro è un amore che dura da 20 anni, e ci siamo anche lasciati per un periodo. Non ci siamo risparmiati nulla, abbiamo vissuto tutto ciò che una coppia può affrontare. Figli, amore, odio, riconciliazioni, amore, litigi, alti e bassi, e persino una separazione”, ha ricordato Emanuel Lo. Da questo amore è nato anche un figlio, Samuel, oggi quattordicenne.

Giorgia e il legame indissolubile con Emanuel Lo: “Quando l’amore c’è, può curare”

Sulla crisi con Giorgia, il coach di Amici non è mai entrato nei dettagli, concentrandosi invece sul fatto che alla fine, l’amore trionfa sempre. I due lo hanno dimostrato, nonostante gli alti e bassi e le differenze d’età che inizialmente lo spaventavano. Forse per questo motivo, in un primo momento, Emanuel Lo disse a Giorgia di essere due anni più vecchio.

Il ballerino si era innamorato della compagna vedendola per la prima volta durante la sua partecipazione a Sanremo. Si sono ritrovati diverso tempo dopo, per lavoro, in una sala prove dove è scattata la scintilla. Il resto è storia, una grande storia d’amore che ha portato Giorgia ed Emanuel Lo a costruire una famiglia. “Quando c’è amore, può curare“, ha dichiarato la cantante recentemente a proposito del suo rapporto con il compagno.

