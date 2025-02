Dopo l’esperienza a Sanremo 2025, Giorgia è tornata subito tra le braccia del compagno Emanuel Lo e del figlio Samuel. La cantante, che questa sera, domenica 23 febbraio, sarà ospite a Che Tempo Che Fa, ha festeggiato in questi giorni il 15esimo compleanno del suo “bambino”, condividendo sui social dei commoventi e divertenti momenti in famiglia. Ma, chi è esattamente il compagno dell’artista? Nato a Roma l’11 luglio 1979, Emanuel è un rinomato ballerino e coreografo. Nel 1996 inizia la sua carriera nel mondo della danza, lavorando inizialmente in Rai e Mediaset, per poi sbarcare all’estero e collaborare con artisti del calibro di Kylie Minogue, Robbie Williams, Ricky Martin, Kanye West e molti altri.

Nel 2007, debutta anche nel mondo della musica, pubblicando ben due album e continuando poi a scrivere diverse canzoni per la compagna. Da diversi anni, si distingue come regista per VisionariLab, girando molti videoclip con vari artisti, tra cui cui Clementino, Ornella Vanoni, Deddy e Giordana Angi. Nel 2016 entra a far parte di Amici di Maria De Filippi come giudice, per poi tornare nel 2022 in qualità di professore, rimanendo ancora oggi uno degli insegnanti più amati.

Giorgia, l’amore per il compagno Emanuel Lo e il figlio Samuel: “Non riuscivo a rimanere incinta”

Per quanto riguarda la vita privata, Emanuel Lo è legato a Giorgia dal 2004. I due si sono conosciuti nel 2003, quando il 45enne è entrato nel corpo di ballo della cantante. All’inizio, l’artista respingeva le avances del compagno, intimorita dalla differenza d’età, dato che lei è otto anni più grande di lui. Tuttavia, costretti a trascorrere molto tempo insieme, la scintilla della passione si è poi accesa e, da lì a poco, è scoppiato l’amore. Pur avendo attraversato delle crisi, ad oggi la loro relazione è consolidata e, dopo ben 20 anni, i due sono più innamorati che mai.

Il matrimonio? “La proposta c’è stata così come la commozione del momento. Non lo so, poi mi tocca occuparmene e ho da fare”, ha raccontato con ironia l’artista a Vanity Fair. Nel 2010, i due sono diventati genitori di Samuel, che pochi giorni fa ha compiuto 15 anni. La strada per aver un figlio non è stata facile. Difatti, Samuel è arrivato dopo tante difficoltà, visto che la voce de “La cura per me” non riusciva a rimanere incinta. “Io volevo diventare papà, ne sentivo proprio il bisogno. Prima che arrivasse, ci avevamo provato tanto, ma non arrivava mai, poi è arrivato. Samuel significa, non a caso, ‘Dio ha ascoltato'”, ha spiegato il coreografo a Verissimo.