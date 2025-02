Emanuel Lo e Samuel, compagno e figlio di Giorgia: insieme da vent’anni

Da vent’anni Emanuel Lo condivide la sua vita con la splendida Giorgia. I due si sono conosciuti durante una tournée dell’artista: lui era il ballerino e nonostante avesse sette anni in meno di lei, tra loro è scoccata la scintilla ed è cominciato l’amore che ha portato i due a diventare anche genitori. Giorgia ed Emanuel, nonostante stiano insieme da venti anni ormai, sono ancora profondamente innamorati e lo dimostrano anche le dichiarazioni del ballerino in questi giorni nei quali la sua splendida compagna è impegnata all’Ariston con Sanremo 2025, con il brano “La cura per me”, che Emanuel non perde occasione per apprezzare pubblicamente attraverso i social.

Emanuel Lo, pseudonimo di Emanuel Lo Iacono, come la cantante è nato a Roma nel 1979, sette anni dopo di lei. I due si sono profondamente innamorati in quei mesi di lavoro insieme e non si sono lasciati più. Emanuel Lo, parlando a Ciao Maschio, ha spiegato che dopo l’inizio della sua storia con Giorgia “era come se ci fossero dei pregiudizi. La vedevano più grande, famosa, e tutti si chiedevano perché ci fossimo messi insieme. Ma poi il tempo ci ha dato ragione”.

Emanuel Lo e Samuel, compagno e figlio di Giorgia: “Mamma severa”

Giorgia ed Emanuel Lo hanno insieme un figlio, Samuel, nato nel 2010. Oggi in piena adolescenza, il ragazzo è sempre stato prodotto in maniera importante dai genitori, che non condividono quasi mai cose che lo riguardano. La cantante e il ballerino, infatti, sono molto attenti alla loro privacy ma soprattutto a quella del ragazzo nato dal loro grande amore. Giorgia, qualche tempo fa, ha raccontato di ritenersi una mamma severa con suo figlio, che studia al liceo scientifico. Nella stessa occasione, a Vanity Fair, Giorgia ha spiegato di aver faticato per rimanere incinta del figlio, Samuel: una gravidanza cercata a lungo da lei ed Emanuel.