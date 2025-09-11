Emanuel Lo sarà uno dei protagonisti al Concerto in prima serata di Elisa. Un'artista a tutto tondo e il grande legame con la storica compagna Giorgia.

Emanuel Lo, pseudonimo di Emanuel Lo Iacono, è un artista che presenzierà al Concerto di Elisa, evento che si terrà in prima serata Giovedi 11 Settembre 2025. Emanuel è un grandissimo ballerino nonchè coreografo ed anche regista italiano e tra le altre cose è il marito della nota cantante italiana Giorgia. Ma andiamo a vedere meglio chi è.

Emanuel Lo nasce a Roma l’11 Luglio 1979 e fin dai primi anni della sua vita evidenzia un grandissimo legame con la musica e in particolare con la danza, riuscendo a riunire un mix di particolari generi. Negli anni non si appassiona solo alla danza, ma si occupa di scrivere canzoni e di suonare il piano e fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 1996, debuttando come ballerino.

Parliamo di un’artista a tuttotondo che ha collaborato con leggende della musica italiana ed internazionale quali Luciano Pavarotti, Robbie Williams, Ricky Martin e tanti altri e sono sempre di più anche all’estero a chiamare Emanuel come ballerino ed anche come coreografo. Negli anni inizia a lavorare con Giorgia ed il loro legame diventa anche un legame d’amore.

Emanuel Lo ed il legame indissolubile con Giorgia

Emanuel Lo e Giorgia si sono conosciuti nel corso di un concerto nel 2003 e da quel momento non si sono praticamente più separati. Un grandissimo legame, inizialmente lui faceva parte del suo corpo di ballo, poi è iniziata una collaborazione e dopo anche una relazione. I due hanno avuto un figlio nel 2010, il tanto amato Samuel e ancora oggi si mostrano più affiatati che mai.

L’uomo si è raccontato in passato ai microfoni di Chi ed ha svelato: “La scintilla c’è stata fin dalla prima volta in cui ci siamo visti, però inizialmente ci siamo incontrati lavorando e non si mischia mai lavoro e sentimenti”. Emanuel ha raccontato che poi non ce l’ha fatta più, sentiva un’attrazione ed emozioni forti verso l’artista e ha cosi detto:

“Le ho scritto una lettera e poi sei mesi dopo che era partita la tournèè è partita la nostra storia, è stata una salvezza, io mi sono liberato e le ho svelato tutti i miei sentimenti”. Emanuel ha spiegato che loro due non sono una coppia perfetta ma negli anni hanno fatto varie esperienze che li hanno aiutati a diventare quello che sono oggi.