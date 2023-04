Emanuel Lo furioso con la Celentano ad Amici 2023/ “Maddalena insignificante? È veramente troppo!”

Guanto di sfida tra Isolbel e Maddalena: lite tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo

Il guanto di sfida tra Isobel e Maddalena nel corso del terzo serale di Amici 2023 scatena, senza grani sorprese, una nuova lite in studio tra i due coach delle ballerine. La lettera mandata da Alessandra Celentano a Maddalena scatena in studio la replica di Emanuel Lo, che trova esagerate le parole utilizzate contro la sua ballerina. Motivo per il quale affronta la maestra in un duro faccia a faccia.

“Dire che è una ballerina insignificante è veramente troppo! – tuona Emanuel in studio contro la Celentano – Questo non è un giudizio di danza, ma è il giudizio ad una ragazza! Dalla gattina sei passata al pulcino, ma che siamo in uno zoo? Potresti anche avere un po’ più di fantasia! Comunque secondo me Maddalena è speciale e ha un movimento che è riconoscibile, che è la cosa più blla che ha un ballerino! Isobel è vero che ha catturato una fetta di pubblico, ma non ha tolto niente a Maddalena!”

Alessandra Celentano: “Maddalena? Una lagna sempre”

Alessandra Celentano però non si smuove dalle sue convinzioni. Replica dunque a tono ad Emanuel Lo prima dell’esibizione del guanto di sfida tra la sua allieva Isobel e Maddalena. “Io esprimo il mio pensiero senza fare troppi giri come invece fate voi, io esprimo esattamente quello che penso! Per me Isobel è molto meglio di Maddalena!” E lancia così un ultimo attacco all’allieva: “Si lagna sempre! Ha sempre da lamentarsi! Non stasera soltanto ma in generale!”

