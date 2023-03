Emanuel Lo “Giorgia? Io impazzivo già per lei”/ “Sono scappato da Domenica in…”

Emanuel Lo: i balli con Lorella Cuccarini ad Amici 2023

Emanuel Lo è uno dei protagonisti del serale di Amici 2023. Il ballerino e Lorella Cuccarini hanno incantato il pubblico di Canale 5 con le loro esibizioni in coppia. Nella prima puntata del serale la squadra dei CuccaLo ha perso Megan e NDG, lei alunna di Emanuel e lui di Lorella. “I ragazzi della nostra squadra fanno dormire sonni tranquilli sia a me sia a Lorella Cuccarini”, ha detto Emanuel Lo sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

Alessandra Matteuzzi/ Vicino “Padovani mentre l'aggrediva mi ha mostrato il telefono”

Emanuel e Lorella si conoscono da 20 anni: si sono incontrati nel 2000 in uno show di Paola Barale e hanno di nuovo lavorato insieme nei programmi “La notte vola” e “Uno di noi”. Emanuel Lo, classe 1979, ha smesso di ballare a 29 anni, ma al serale di Amici insieme alla Cuccarini ha riscoperto la sua indole di ballerino: “Ero in ansia totale, dicevo a Lorella che non sarei mai riuscito a ballare come da ragazzo”.

Grazia Prisco, giallo dell'Apecar/ La versione dell'amico: "Non l'ho uccisa, lei..."

Emanuel Lo: la storia d’amore con Giorgia

Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Emanuel Lo ha raccontato di quando è scappato da Domenica In nel 1999, perché non avrebbe potuto lavorare anche fuori dal programma “Così mi finsi malato, ma in realtà ero in Inghilterra per un videoclip di Kylie Minogue. Non so come venni reintegrato e non licenziato”. È proprio sul set di un videoclip che ha conosciuto Giorgia, sua compagna da più di 20 anni: “Lei è una mia fan sfegatata. Siamo discreti ma il nostro rapporto nasce sul palco. Appena tornato dall’estero Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003. E tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati”. Nella seconda puntata del serale c’è stato un bacio scenico tra Lorella Cuccarini e il ballerino: “Questa faccenda vi sta prendendo un po’ la mano…”, ha commentato sui social Giorgia.

LEGGI ANCHE:

Scomparsa Greta Spreafico/ “Si sentiva in pericolo, c'era qualcosa che l'agitava”

© RIPRODUZIONE RISERVATA