Emanuel Lo Iacono, compagno Giorgia/ Un amore fondato su una passione comune

Pubblicità

Fra Emanuel Lo Iacono e la compagna Giorgia c’è amore ed è sotto gli occhi di tutti. Forse sono poche le foto che li ritraggono insieme sui social, ma entrambi sono innamoratissimi. Un amore che passa attraverso la musica, passione di entrambi, e che li accompagna da tanti anni ormai. Senza considerare il figlio Samuel, che lo scorso febbraio ha spento 10 candeline. Oggi, lunedì 25 maggio 2020, Giorgia sarà una delle ospiti che vedremo a Facciamo che io ero… un’altra volta, in onda nella prima serata di Rai 2 con Virginia Raffaele showman. Certo non è stato semplice per Emanuel Lo e la compagna affrontare quei sei lunghi anni in cui non sono riusciti ad avere un bambino.

Pubblicità

Emanuel Lo Iacono, compagno Giorgia: il sogno esaudito

Il desiderio di avere un figlio non è mai mancato e alla fine Giorgia e il suo compagno Emanuel Lo Iacono sono stati premiati proprio con l’arrivo del piccolo di casa. “Ogni volta che si festeggia la mamma mi ricordo di quando Samuel non arrivava”, ha scritto tempo fa la cantante sui social, “e della sofferenza che questo mi causava. Perciò ogni volta penso alle donne che desiderano la maternità ma non riescono… Voglio dire, perché ci credo fermamente, che una donna nasce (anche) madre capace di accogliere e accompagnare, con o senza figli. E credo anche che ognuna di noi abbia la sua esperienza, la sua occasione di dimostrare a sé stessa chi è davvero”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA