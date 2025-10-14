Emanuel Lo, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, parla del ritorno di Veronica Peparini ad Amici 25 e del ruolo di Maria De Filippi

Emanuel Lo è tornato ad essere uno dei professori di Amici, ma quest’anno ha al suo fianco una nuova collega che è, in realtà, un’amica di lunga data: Veronica Peparini. Il fatto che i due abbiano lavorato assieme e abbiano anche un gusto simile in fatto di ballo è dimostrato dalle scelte fatte per gli allievi di Amici 25, che sono state quasi sempre le stesse.

Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo: "Il matrimonio non era studiato"/ "Le figlie sono tutto"

In un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Emanuel ha parlato proprio del ritorno di Veronica ad Amici, come professoressa, dicendo cosa ne pensa: “Con Veronica è stato bello ritrovarci, abbiamo tanti ricordi da condividere. – ha esordito il coreografo, aggiungendo che – Abbiamo anche gusti simili, per cui la sfida sarà quella di sorprenderci e non essere reciprocamente prevedibili.”

Chi sono Daniele e Olivia, i figli di Veronica Peparini e l'ex marito Fabrizio Prolli/ "Famiglia allargata"

Emanuel Lo ad Amici 25, le parole su Maria De Filippi: “Cosa riesce a fare”

Oltre che di Veronica Peparini, Emanuel Lo ha detto la sua anche su Maria De Filippi e sul lavoro che la conduttrice svolge ad Amici: “Maria è fantastica. – ha subito chiarito – ‘Amici’ è un grande puzzle e lei sa sempre dove mettere ogni pezzo, fino a creare un insieme perfetto. Ha questo dono meraviglioso di leggere nel cuore delle persone, di capire qual è il ruolo giusto per ognuna.” Un dono che alla conduttrice è stato d’altronde riconosciuto anche da altri colleghi e da coloro che si sono ritrovati negli anni a lavorare al suo fianco. Non resta che scoprire come se la caverà la squadra di Emanuel Lo in questa nuova edizione. Per ora, siamo solo agli inizi, visto che Amici 25 è iniziato da quasi un mese, ma la sfida è già aperta. Di certo il coach si è assicurato quest’anno un allievo già amatissimo dal pubblico, Alessio Di Ponzio, che lo scorso anno era stato costretto ad abbandonare per infortunio.