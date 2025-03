Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Emanuel Lo sta riscuotendo apprezzamenti e qualche critica per il suolo di insegnante di ballo. Questa esperienza, anno dopo anno, gli sta dando la possibilità di assistere crescita artistica dei giovani allievi e questa rappresenta una bella soddisfazione per lui: “Danzare è come volare. Il vero ostacolo non è imparare un passo, ma lasciarsi andare alle emozioni”. Sono queste le parole affidate in una lunga intervista al settimanale Chi in cui si è raccontato tra vita privata e professionale.

Samuel è il figlio di Giorgia e di Emanuel. Il giovane ha scelto una strada completamente diversa dalla musica e dalla danza preferendo giocare a calcio. A raccontarlo è stato l’insegnante di Amici a Chi: “Abbiamo sempre voluto lasciarlo libero di scegliere, senza forzature”, spiegando come lui e la sua compagna abbiano osservato le inclinazioni naturali del quindicenne. Quando gli è stato chiesto se lui e Giorgia ballino anche nella loro intimità domestica, ha risposto con un sorriso: “Ogni tanto ci concediamo qualche lento, mentre nostro figlio ci guarda pensando: ‘Ma guarda questi due scemi'”.

Tra le altre cose, Emanuel ha parlato anche della sua storia sentimentale, raccontando il colpo di fulmine che ha dato inizio all’amore che dura da oltre vent’anni. I due sono fidanzati e ancora non si sono sposati nonostante la promessa di matrimonio arrivata: “Ci siamo innamorati attraverso le parole, grazie a una lettera che le scrissi dopo un anno dal nostro primo incontro. Da quel momento, tutto è cambiato”, ha raccontato a Chi. La loro unione, dunque, è rimasta forte nel tempo ed è fondata sul rispetto ma anche sulla complicità.

In più occasioni si è parlato di una certa complicità tra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Ma cosa c’è di vero? Il coreografo ha scherzato sul rapporto con l’ex volto de La Vita in Diretta, ironizzando anche sulla definizione dei suoi addominali. Tra i due c’è soltanto una grande affinità lavorativa che li lega e niente più: “L’intesa professionale con Lorella è assoluta. E per quanto riguarda gli addominali, beh, sono solo magro!”