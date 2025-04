Alessandra Celentano ed Emanuel Lo tornano a scontrarsi al serale di Amici 24. La lite tra i due professori si è scatenata alla fine della terza manche, quando la maestra ha chiamato in gara il guanto di sfida tra il suo allievo Daniele Doria e l’allievo di Emanuel Lo Francesco Fasano su una coreografia di hip hop. Una materia del tutto sconosciuta a Francesco e, invece, già praticata da Daniele. Celentano, dunque, punta tutto su un genere neutrale ai due ragazzi ma, sicuramente, vicino al suo allievo.

Un “punto facile”, come lo definisce Emanuel Lo, che accusa la rivale di essere una “finta buonista“. “Questo è un guanto che abbiamo accettato al buio, perché Francesco non ha mai ballato hip hop mentre Daniele sì. – ha fatto notare il prof – Ci sono dei finti buonismi nella tua lettera… Francesco non ha nessun vantaggio! Tu parli di una materia che non conosci!” ha quindi tuonato contro la collega.

Lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano ad Amici 24: pesante stoccata della maestra

“Sei tu che ti spacci per intenditore di danza classica che non puoi! – ha risposto a tono Celentano – Stai facendo casino per niente perché a me Francesco piace tantissimo, è un ballerino versatile.” Ha quindi ammesso che il guanto nasce da una strategia ben precisa: “È un guanto cattivello per prendere il punto. Tu sei un falso buono che dà i virtuosismi! – così ha lanciato la stoccata – Francesco lo hai scelto? Ma quando mai, ti è capitato!” “Sei la professoressa diavoletta!” è allora la replica sarcastica di Emanuel Lo, alla quale ha poi replicato la maestra: “Sono cattivella e ne sono fiera, io almeno lo dico!”

