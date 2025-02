Si chiama Emanuel Lo il compagno di Giorgia. I due stanno insieme dal 2004 dopo essersi conosciuti per la prima volta durante la tournée per il disco Ladra di Vento dell’artista: lui faceva parte del corpo di ballo della cantante romana. I due, nonostante abbiano otto anni di differenza, hanno cominciato una storia che ha portato a tanti passi importanti nel corso degli anni. Nel febbraio del 2010, infatti, è venuto al mondo il loro primo e unico figlio, Samuel. I due sono particolarmente riservati e nonostante siano due personaggi noti, hanno sempre mantenuto la loro privacy per il loro bene e per quello del loro figlio, Samuel.

Nonostante stiano insieme da tantissimi anni, i due non si sono mai sposati. La proposta, però, è arrivata, come ha raccontato la stessa Giorgia. “C‘è stata la proposta, c’è stato un anello e c’è stata la commozione” ha spiegato a Vanity Fair. Nonostante ciò, ancora non sono arrivati i fiori d’arancio e nessun matrimonio è stato programmato. “Non lo so se lo voglio recuperare, poi mi tocca occuparmene e ho già abbastanza da fare” ha spiegato. Dunque, Giorgia non è certa di sposarsi nonostante sia particolarmente felice con Emanuel Lo nella loro famiglia che ormai da vent’anni è unita e ricca.

Emanuel Lo, chi è il compagno di Giorgia: al suo fianco durante l’esperienza di Sanremo

Emanuel Lo è sempre al fianco di Giorgia, anche nella sua esperienza sanremese. “La cura per me” è il brano presentato dall’artista sul palco dell’Ariston, che ha già ottenuto importanti riscontri. Anche in questa occasione a fare il tifo per lei c’era il “suo” Emanuel, che non ha perso occasione di elogiarla anche sui social. “Io innamorato. Grazie a tutti dei messaggi che mi avete mandato” ha scritto Emanuel su Instagram, postando il vide della sua splendida esibizione.