Dopo la lite con Deborah Lettieri, Alessandra Celentano ne ha avuta una con Emanuel Lo ad Amici 24, stavolta dopo l’esibizione della ballerina Chiara. Il coach ha avuto il voto deciso per le sorti dell’allieva riguardo il passaggio al Serale, ma non l’ha apprezzata, scatenando la dura reazione della collega: “Questa è o sarà l’ennesima cantonata di Emanuel Lo“.

Quest’ultimo si è chiesto quali siano le altre per poi lasciarsi andare a un durissimo sfogo: “Negli anni hai detto cose incontentabili ai ballerini. Hai detto a ballerini di livello mondiali che facevano schifo, se vuoi ti porto ballerini che hai distrutto“.

Lo scontro tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano ad Amici 24

Durissimo il botta e risposta tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, con la prima che non si è trattenuta: “Le ca**ate le stai dicendo tu dall’inizio dell’anno!“. Il collega le ha fatto notare che fa tutto a favore di applausi, ma la danza non è fatta di questo.

La coach però ha tirato dritto: “Sei cafone, come quando lo sono io quando parlo sopra, e lo ammetto. Non ci capisci niente“. Alla fine è dovuta intervenire Maria De Filippi per riportare la calma in studio e passare alla classifica di canto.