Nella scuola di Amici 25 stanno arrivando i primi compiti per gli allievi che hanno conquistato un posto. Veri protagonisti, in questo senso, sono soprattutto i ballerini, verso i quali i prof si sono scatenati con assegnazioni di vario genere. nel daytime del 7 ottobre è stato prima il turno di Alex, che ha ricevuto un compito dalla maestra Alessandra Celentano, e poi di Tommaso, che ha invece ricevuto il compito da Emanuel Lo.

Una lettera molto critica quella inviatagli dal prof, che ha definito la sua esibizione di domenica “traballante e con poca personalità”. Il punto debole del ballerino sarebbe la sua scarsa abilità ne partnering, motivo per il quale ha deciso di assegnargli una coreografia tutta puntata su questo aspetto. “Non ti ho visto prendere il posto di un danzatore che guida fermo e sicuro”, ha quindi continuato Emanuel Lo.

Amici 25, Tommaso replica alle critiche di Emanuel Lo e le sue parole spiazzano i compagni

Alle critiche di Emanuel Lo, Tommaso ha però replicato con carattere, dicendosi in disaccordo e spiegando il perché: “Io sono molto autocritico, quindi so quando ho ballato bene e quando ho ballato davvero male. Però, io che studio da 3 anni in Germania il passo a due e mi sento dire da Emanuel Lo che non ho esperienza in partnering mi sembra solo un dispetto alla maestra Celentano.” ha tuonato. Ha quindi accusato il prof di non avergli mosso una critica costruttiva: “lui mi ha solo detto ‘traballante’. Io questa carenza non l’ho vista, però se lui l’ha vista facciamo un altro compito e gli facciamo vedere come si fa passo a due.” Una volta vista la coreografia che dovrà replicare, Tommaso si è mostrato ancor più sicuro di sé: “Non mi sento spaventato per nulla, sono prese che ho studiato, anzi sono contento.” Una reazione, la sua, che ha spiazzato i compagni di Amici 25, e soprattutto Alessio Di Ponzio, che gli ha detto: “Tu sei una persona da cui trarre ispirazione perché io non avrei reagito come te”.