EMANUELA AURELI, “DA QUANDO E’ MORTO MAURIZIO COSTANZO NON HO…”

Emanuela Aureli, chi è e cosa sappiamo della carriera e la vita privata dell’attrice e imitatrice? Oggi pomeriggio ci attende una nuova puntata di “Verissimo” e nel sempre ricco cast di ospiti del rotocalco in onda su Canale 5 farà parte anche la 51enne artista umbra, originaria di Terni, che per l’occasione si confesserà con la padrona di casa: “Un momento particolarmente doloroso per l’attrice, comica e imitatrice”, come recita la preview del programma che ricorda anche che si tratta della ‘prima volta’ della diretta interessata a “Verissimo”. Scopriamo qualcosa di più su Emanuela Aureli e anche uno dei motivi per cui i riflettori oggi si accendono su di lei.

Chi sono Sergio Di Folco e Giulio, marito e figlio di Emanuela Aureli/ "Non volevo innamorarmi più ma lui..."

Classe 1973 e nata a Terni, Emanuela Aureli ha già alle spalle una carriera lunga e fortunata, come peraltro testimonia uno dei suoi ultimi spettacoli con cui è attualmente in tour. Istrionica e dotata di grande presenza scenica sin dagli esordi, il vero turning point per la Aureli fu certamente la partecipazione nel 1992 a “La Corrida” di Corrado, show che nel tempo si è rivelato non solo un momento di culto per la televisione italiana ma pure vera fucina di talenti. Da lì per Emanuela si erano aperte le porte del piccolo schermo: basti ricordare le sue apparizioni ad alcune edizioni di “Domenica In” in Rai nella seconda metà degli Anni Novanta e pure sulle reti Mediaset, con le ospitate fisse nel cast di “Buona Domenica” fini al 2006. Nel frattempo, grazie anche alla notorietà acquisita, Emanuela Aureli ha partecipato pure a “Tale e Quale Show” e all’edizione 2012 di “Ballando con le Stelle”.

Jelinek, chi è il padre biologico di Mercedesz Henger/ "Con lui solo una telefonata, non voleva conoscermi"

AURELI, DALL’EXPLOIT ALLA ‘CORRIDA’ DI CORRADO ALLE IMITAZIONI DI…

E, in attesa di scoprire se Emanuela Aureli ripercorrerà questo pomeriggio con Silvia Toffanin le tappe salienti della sua carriera (ricordiamo che sarà in studio per parlare anche della recente scomparsa dell’amata madre, la signora Giuliana, di cui offriamo un breve ritratto in un altro pezzo quest’oggi, NdR) e aprendosi magari sulla sua vita sentimentale -da anni l’attrice è legata a Sergio Di Folco, da cui ha avuto l’unico figlio, Giulio- non possiamo non citare alcuni dei personaggi imitati dall’artista ternana e che l’hanno resa indubbiamente famosa. Ad esempio si ricordano la sua versione di Mara Venier e Barbara D’Urso, come pure di due compianti giganti della tv italiana, ovvero Raffaella Carrà, e l’imitazione molto apprezzata di Milly Carlucci, Valeria Marini e Al Bano. E proprio a proposito di questa ‘galleria’ di volti e voci, la 51enne ha raccontato qualcosa di recente…

Teresanna Pugliese, chi è?/ Dall'infanzia dalle suore al successo a Uomini e Donne: "ho costruito tanto"

Intervistata dal portale web de ‘ilReggino’ durante una delle tappe dello spettacolo con cui è in tournée, “Mamma ho perso l’Aureli!”, aveva svelato che “grazie ai miei personaggi ho vissuto mille vite”. Infatti, nel corso della sopra citata intervista, Emanuela Aureli aveva svelato qualche segreto professionale dal punto di vista dello studio e della capacità di entrare dentro al personaggio del mondo dello spettacolo che intende imitare: e nel suo show itinerante, lei porta in scena vari volti, “una vita vissuta accanto a tante anime che ti fanno sentire meno sola”, accennando pure a un rapporto bellissimo con queste voci. E, anzi, quando qualcuna di queste persone viene a mancare, come nel caso di Maurizio Costanzo (a cui lei ha sempre detto di dovere molto dal punto di vista professionale), “muore anche un pezzo di me (…) Prima facevo Maurizio ma da quando è morto, non più. Questi personaggi devono volare, prendere un’altra dimensione, e anche l’imitazione deve rispettare questo (…) Ma è come se non mi lasciassero mai davvero“.