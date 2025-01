Gravissimo lutto per l’attrice comica Emanuela Aureli, che poche ore fa ha pubblicato una foto sui social comunicando la morte della sua adorata mamma Giuliana. “Mamma mia adorata, che colpo al cuore!” ha scritto in un lungo messaggio sotto alla foto. La comica e imitatrice è diventata famosa per aver ideato alcune delle parodie più belle dei personaggi della televisione e della musica italiana. Nata nel 1973 è amatissima dal pubblico e proprio grazie a sua madre ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Quando era ancora alle scuole superiori, infatti, la mamma l’aveva iscritta per fare i provini de La Corrida, dove immediatamente la scelgono per far parte dei concorrenti. Grazie alla sua bravura aveva vinto la puntata. “Tu che mi hai sempre dato i giusti consigli. Le carezze più belle, una dolcezza unica“, ha scritto sui social Emanuela Aureli in una dedica alla mamma Giuliana: “Senza di te nulla sarà più come prima. Sarai per sempre dentro di noi! Che Dio illumini il tuo cammino. Riposa in pace“.

Emanuela Aureli è sempre stata legatissima alla famiglia, anche se della sua vita privata si è sempre saputo pochissimo. Infatti, nonostante i riflettori puntati durante i suoi spettacoli, non ha mai voluto parlare del suo privato rimanendo sempre discreta sulle relazioni personali. Sappiamo però che Emanuela Aureli è sposata con Sergio Di Folco, un poliziotto con cui ha avuto il suo primo figlio di nome Giulio. I due si sono sposati con un matrimonio religioso il 29 maggio 2016. Oltretutto il figlio di Emanuela Aureli è autistico e più volte la madre ne ha parlato pubblicamente.

Per via del lutto che ha colpito l’imitatrice, sarà sospeso lo spettacolo intitolato “Mamma…ho perso l’Aureli“, che doveva essere messo in scena a Campobello di Mazara la sera del 12 gennaio 2025 al Teatro Olimpia. Per ora non si conosce ancora la data del prossimo spettacolo, sospesa per il grande dolore che ha colpito l’attrice. Intanto sui social si susseguono commenti da parte di amici e vip del mondo dello spettacolo, che esprimono messaggi di vicinanza nei confronti di Emanuela Aureli: “Ti sono vicina con tutto il mio affetto” ha scritto la Minetti, mentre Mietta ha mandato un dolce pensiero: “Un abbraccio forte fortissimo, una preghiera per la tua mamma“.