Emanuela Aureli/ “Ho paura di sostenere un’altra gravidanza”

Emanuela Aureli è tra vip ospite del programma “Affari Tuoi Viva gli sposi” condotto da Carlo Conti e trasmesso sabato 9 gennaio 2021 in prima serata su Rai1. La comica e conduttrice italiana è uno dei volti noti del piccolo schermo e tra i più amati dal pubblico italiano. Dopo essersi fatta notare ed apprezzare nei primi anni ’90 come imitatrice, la Aureli si è cimentata anche con la recitazione e anche come coach di programmi di successo come “Tale e Quale Show” fino alla sua ultima esperienza ne “Il cantante mascherato”. Una carriera di successi per l’attrice che dal 2015 è felicemente sposata con Sergio di Folco con cui ha realizzato il suo grande sogno: diventare mamma. La Aureli, infatti, ha un figlio di nome Giulio e recentemente ha raccontato che il figlio quest’anno in occasione della letterina di Babbo Natale ha espresso come desiderio poter trascorrere le feste con i nonni. Una richiesta fatta da tantissimi bambini che si sono ritrovati a vivere le festività di Natale lontani dai nonni a causa della pandemia da Coronavirus.

Emanuela Aureli figlio: “seconda gravidanza? No!”

Emanuela Aureli, dopo la nascita del primo figlio Giulio, ha escluso la possibilità di una seconda gravidanza. “No, già è un miracolo che ne abbia avuto uno. Ora sono piuttosto avanti con l’età e ho paura di sostenere un’altra gravidanza. Se dovesse succedere ne sarei felice, non metto limiti alla provvidenza” – ha detto l’attrice ed imitatrice che non ha mai nascosto di aver avuto diverse difficoltà nel restare incinta la prima volta. “Ho pregato giorno e notte il Signore e Padre Pio, e quando non ci speravo più ho scoperto di aspettare Giulio. È stata una notizia magnifica” – ha detto la Aureli parlando della prima gravidanza avuta a 42 anni. La fede e le preghiere sono molto presenti nella vita della imitatrice che è molto devota a Padre Pio: “ha ascoltato le mie preghiere quando mio padre si è ammalato di tumore alla prostata. E’ stato un vero e proprio miracolo perché sono passati quindici anni e lui è ancora accanto a me e sta bene”. Non solo, la Aureli parlando proprio della fede ha aggiunto: “sento la presenza di Dio ovunque e mi capita di rivolgermi a Lui in ogni momento della giornata, anche quando sono da sola in auto. Tra le mie preghiere non manca mai un Atto di dolore per purificare la mia anima”.



