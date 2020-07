Emanuela Aureli/ “L’arrivo di Giulio il momento più bello, sono una persona felice”

Tanti ospiti stamane negli studi di “C’è Tempo Per…” su Rai Uno, fra cui anche la bravissima imitatrice Emanuela Aureli, spesso e volentieri in numerose trasmissioni televisive: “Mio figlio sta fuori col papà in macchina – esordisce parlando con Anna Falchi e Beppe Convertini, i due conduttori – all’ombra dei cipressi, stanno bene, tutti e due crescono, sia il padre che il figlio”. Le chiedono quindi quanto sia importante la voce in una persona, lei che è una imitatrice e fa proprio della voce il suo principale strumento di lavoro: “La voce siamo noi – risponde – ci rappresenta, se uno ha un tono alto ha una bella personalità, non ha timori, chi invece ha una voce esile è invece di solito una persona timida. La voce ci rappresenta – ribadisce – un veicolo attraverso cui possiamo trasmettere le emozioni, una carta d’identità di chi siamo”. Oggi si parla di felicità negli studi di Rai Uno: “Io sono felice, sono questa, sono così, con gli alti e bassi della vita, mi sento felice e appagata, ho le persone care che mi stanno vicino, i genitori, mio figlio, mio marito, i miei nipoti…”.

EMANUELA AURELI: “GIUGLIO E’ NATO 5 ANNI FA…”

E a proposito del figlio: “Giulio è arrivato il 3 dicembre 2015, il momento più felice della mia vita, l’ho atteso tanto. Quando senti quel pianto iniziale appena nasce e dici ‘mi ha visto bene e piangeva?’”. L’Aureli aveva rilasciato nelle scorse settimane una bella intervista a “La Notifica”, precisamente il 26 giugno, in cui aveva parlato di Maurizio Costanzo, Fabrizio Frizzi e Carlo Conti, tre grandissimi con cui la stessa ha lavorato nel corso della sua carriera: “Lavorare con Maurizio Costanzo è stato un privilegio incredibile, così pure con Fabrizio Frizzi, un fratellone, una persona che è come Costanzo: ha creduto in me fin dall’inizio, dandomi grandi opportunità, con quella sua dolcezza e con quel suo modo così sensibile di rapportarsi con me. Ringrazio anche Carlo – aveva aggiunto – lavorare con lui mi ha arricchita! Dovessi raccontare il momento più bello con ognuno di loro è il momento in cui li ho conosciuti e mi hanno dato fiducia. Fabrizio Frizzi mi auguro che mi stia sempre accanto e mi protegga sempre. Io ogni tanto mi rivolgo a lui e sento che lui”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA