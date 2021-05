Emanuela Aureli/ “Le imitazioni di Raimondo e Sandra mi sono rimaste nel cuore”

Emanuela Aureli ospite della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. La comica ed imitatrice è reduce da un anno di grandissimi successi: prima la coach a Tale e Quale Show e poi concorrente de Il Cantante Mascherato. Parlando proprio dei talent show, la Aureli si è schierata a favore dalle pagine de ilgiornaledipuglia dichiarando: “sono contenta di questi talent perché danno grandi opportunità ai giovani. Ben vengano perché se uno può essere ascoltato nella vita, quando qualcuno ha qualcosa da raccontare, è giusto farlo raccontare, predisporre la vita di queste persone in modo tale che possano realizzarsi”. La comica non ha alcun dubbio: “ognuno ha un compito nella vita: aiutare gli altri ad esprimere quello che hanno dentro. Quindi cerchiamo sempre di vedere le cose belle, che ognuno di noi può tirare in ballo e dare delle opportunità”. Proprio ai giovani ha indirizzato un messaggio di speranza: “mi auguro che i giovani abbiano delle opportunità, devono averle. Bisogna dare voce a chi ancora non ne ha. Quindi, in bocca al lupo a tutti e forza perché la vita è lunga e bisogna sfruttarla al massimo cercando di dare sempre il meglio. Uno ci prova sempre e quindi un “in bocca al lupo” affettuosissimo a tutti”.

Emanuela Aureli è una delle imitatrici più brave dello spettacolo italiano. Parlando proprio delle imitazioni a cui è più legata la simpaticissima coach di Tale e Quale Show ha rivelato: “sono un po’ come tutti figli. Non puoi dire quello che ami di più, o quello che hai più nel cuore: li ami tutti nello stesso modo. Però, sicuramente, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini sono quelli che hanno rappresentato un po’ la mia partenza, per cui sono molto legata a loro, senza nulla togliere agli altri. Raimondo e Sandra, le loro imitazioni sono rimaste nel mio cuore”.

Non solo donna di spettacolo, ma anche mamma e moglie. Emanuela Aureli, infatti, da diverso tempo è felicemente sposata con Sergio Di Folco, il compagno da cui è nato anche il regalo più grande della sua vita: il figlio Giulio. Una nascita che le ha cambiato la vita, anche se la Aureli durante un’intervista ha raccontato di un momento davvero terribile: quando il piccolo Giulio si è ammalato di una rarissima forma influenzale. “Ha rischiato di morire” – ha raccontato la Aureli sconvolta, ma per fortuna il piccolo dopo un ricovero d’urgenza in ospedale è stato curato ed ora sta benissimo.

