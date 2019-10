Emanuela Aureli/ “Mio figlio Giulio? Un personaggio… in casa lo chiamiamo Attila!”

Emanuela Aureli è una delle coach più amate di Tale e Quale Show, in onda questa sera con il suo quarto appuntamento. “Secondo figlio? Se conoscesse Giulio si renderebbe conto che uno basta e avanza…”. Così esordisce durante l’intervista tra le pagine di Grand Hotel. “Sa come lo chiamiamo a casa? Il piccolo Attila, e ho già detto tutto”. Dopo aver portato il figlio al parco dei divertimenti assieme al marito, racconta: “Erano settimane che mi chiedeva di salire sul trenino, così mio marito e io lo abbiamo accompagnato qui, anche se sarebbe meglio dire che lo abbiamo rincorso… Giulio è un bambino adorabile, siamo tutti pazzi di lui, ma mi creda quando le dico che non mi fermo un attimo: in casa, il suo passatempo preferito è saltare sul divano bianco. Con le scarpe, naturalmente”. “Lui canta – aggiunge ancora l’imitatrice – Ama moltissimo i rapper come J-Ax e Baby K”.

Emanuela Aureli parla del figlio Giulio: “E’ un personaggio!”

Emanuela Aureli poi racconta una recente marachella del figlio: “A Viterbo. Ero andata lì per una tappa del mio show e ho avuto la malaugurata idea di portarmi dietro anche Giulio, invece di lasciarlo ai nonni come faccio di solito. “Che potrà mai succedere?” ho detto ingenuamente a mio marito che mi aveva accompagnava dietro le quinte. Ebbene, avevo appena indossato una parrucca bionda per fare l’imitazione di Valeria Marini, ma non ho fatto in tempo ad aprire bocca che mio figlio era già salito sul palco. “Mamma, voglio cantare”, mi ha detto serissimo. E io, ancora sotto shock, l’ho dovuto presentale al pubblico, che l’ha acclamato al grido di Giulio. È già un personaggio…”. La Aureli racconta che il figlio la tiene anche in costante esercizio e fin dentro la pancia è stato fonte di ispirazione: “A tal punto da farmi riprendere in mano una vecchia passione: i pennelli. Dipingo. È un hobby che ho ereditato da mia mamma, una pittrice bravissima, e che mi ha accompagnato durante tutta la giovinezza. Ricordo che mentre le mie amiche andavano in palestra, io mi dedicavo alla pittura”.

