Emanuela Aureli “Mio marito Sergio Di Folco? Il mio faro”/ “Quando è arrivato Giulio.

Emanuela Aureli è sicuramente una delle imitatrici più apprezzate dal pubblico italiano. Una carriera di gran successo la sua, che ricorda sin dagli inizi nel corso dell’intervista rilasciata a Buongiorno Estate su Rai 2. “Sono stata una ragazza fortunata. – ha ammesso – Ho iniziato da piccolina, è stata tutta un’esperienza. Tutta la mia vita è stata un domino: ogni mia esperienza ha segnato quella successiva.” Ha infatti precisato che “Questo mestiere è un po’ una missione: non solo cerchi di dare gioia a te stessa, ma anche al pubblico.” Nella lunga carrellata di personaggi che imita con successo, ce n’è uno che è il suo preferito: “Milly Carlucci“, ammette. Proprio a proposito della Carlucci, la Aureli svela che Il cantante mascherato è stato il programmma che le ha dato più soddisfazione: “Ringrazio Milly per avermelo fatto fare, mi chiamò lei all’improvviso, è stata un’esperienza stupenda! Con quel pavone sono riuscita a fare qualcosa di grande”.

Emanuela Aureli/ "Le imitazioni di Raimondo e Sandra mi sono rimaste nel cuore"

Emanuela Aureli, parole di grande amore per il marito Sergio e il figlio Giulio

Dal lavoro si passa poi a parlare di aspetti più personali, come la sua grande fede. “Come faccio a ripartire dai momenti difficili? Si riparte dalla convinzione che Dio esiste, e mi da la prova che c’è, mi da la forza per affrontare la vita.”, ha raccontato Emanuela Aureli. Poi si è parlato di famiglia e del dono di suo figlio Giulio: “Una forza in più che ti arriva dal cielo e ti cambia la vita, ti dà spessore e ti fa vedere da un’angolazione diversa tutto ciò che ti sta intorno.” Bellissime parole anche per suo marito Sergio Di Folco: “Mio marito è il mio faro, il mio sostegno, è un uomo meraviglioso, nonostante i suoi difetti e mi ama nonostante i miei.”

