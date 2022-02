Emanuela Aureli/ Moglie di Sergio Di Folco e mamma di Giulio: “Mai stata così felice”

È Emanuela Aureli la protagonista della nuova puntata dei Soliti Ignoti. La comica e imitatrice sarà la nuova ospite del programma di Amadeus e cercherà di indovinare il parente misterioso in modo da poter aggiudicarsi il montepremi da devolvere poi in beneficenza. Volto amato di Rai 1, coach simpaticissima di Tale e Quale Show, Emanuela Aureli è sentimentalmente legata a Sergio Di Folco, classe 1980 e segretario del SIP, ovvero Sindacato Autonomo di Polizia.

Sergio e Giulio Di Folco, marito figlio Emanuela Aureli/ Primo incontro in discoteca

La conduttrice e suo marito hanno un figlio, Giulio. “Avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata perché avevo già sofferto troppo. Poi è arrivato lui e mi ha fatto cambiare idea. Oggi posso dire che non sono mai stata così felice”, ha raccontato a proposito di Sergio la Aureli in un’intervista rilasciata a Vieni da Me.

Emanuela Aureli "Mio marito Sergio Di Folco? Il mio faro"/ "Quando è arrivato Giulio.

Emanuela Aureli tra lavoro e famiglia: “È dura”

Certo conciliare gli impegni lavorativi con la famiglia non è cosa semplice. Emanuela Aureli, in un’intervista di qualche tempo fa a spettacolomusicasport.com, ha rivelato: “Come concilio famiglia e lavoro? È dura. – ha ammesso la comica, per poi aggiungere – Ringrazio Dio di poter lavorare, sono fortunata e preferisco la stanchezza e la fatica alla noia. Certo non è semplice gestire tutto e devo ringraziare mio marito Sergio che mi aiuta molto. Riesco a stare con lui e con nostro figlio Giulio alla sera e il sabato. A volte mi sento un po’ in colpa perché vorrei passare più tempo con loro”.

LEGGI ANCHE:

Emanuela Aureli/ "Le imitazioni di Raimondo e Sandra mi sono rimaste nel cuore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA