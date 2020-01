Emanuela Aureli, Pavone/ “Distante dal carattere della mia maschera” (Il cantante mascherato)

Emanuela Aureli, terza eliminata durante Il Cantante Mascherato, ha svelato di nascondersi dietro la maschera del Pavone. Stasera anche lei, esattamente come per Orietta Berti e Arisa, rispettivamente prima e seconda eliminata, farà parte nuovamente dello show condotto da Milly Carlucci ma, questa volta, in qualità di ospite. Con molta probabilità, l’imitatrice canterà ma questa volta a volto scoperto. Recentemente ospite di Marco Liorni durante ItaliaSì, ha svelato un suo grande rimpianto: “Non sono mai stata intraprendente al punto da essere una persona più easy. Sono sempre stata molto calma, cauta e con i piedi di piombo. Forse mi sono messa troppe resistenze che mi hanno impedito di fare di più a livello professionale”.

Il cantante mascherato: Emanuela Aureli torna come ospite

Emanuela Aureli ha quindi confessato di essere molto lontana e distante dal carattere della sua maschera: “Non ho mai fatto come un pavone”. “Quando ti metti la maschera ti ripassa davanti tutta la tua vita. Io ho pensato che se fossi stata più spavalda, le cose sarebbero andate meglio per me” ha poi aggiunto l’imitatrice. “La tua grandezza è la tua modestia” ha affermato Mauro Coruzzi complimentarsi con lei e facendola commuove. “Un altro mio rimpianto è quello di non aver mai lavorato fissa in un programma condotto da Liorni”, ha ironizzato il conduttore. Emanuela con questa sua partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci, ha conquistato ancora di più il pubblico. Per rivederla questa sera, vi basterà sintonizzarvi sulla rete ammiraglia di Casa Rai nel prime time.

