Emanuela Aurizi contro signora Angela/ Lite trash Live “Gallina.. Ha sguardo perfido”

Lite trash a “Live Non è la D’Urso” durante il dibattito che ha visto protagonista Adriano Panzironi. In studio è stata accolta la signora Angela, una donna che ha seguito la dieta Life 120 e assunto gli integratori venduti dal giornalista. La signora sostiene che le sia ricresciuta una gamba che era tre centimetri più corta dell’altra. «Comunque non sta alla sagra della porchetta, non deve salutare tutti», ha subito attaccato l’ex velona Emanuela Aurizi. «Lei vuole attaccare una gallina vecchia, ma fa buon brodo», la replica della signora. «Angela è diventata il mio mito», ha subito commentato la conduttrice Barbara D’Urso. «Con i cannoli palermitani ci ha fatto una testa in sala trucco…», ha rivelato poi l’ex velona. Il retroscena ha subito suscitato la curiosità della conduttrice, abile nel gestire momenti ad alto tasso trash. «”Mangiate ‘er cannolo co’ la ricotta”. Ma io da lei non mi prendo neppure un bicchiere d’acqua», ha proseguito con enfasi Emanuela Aurizi. «Si tenga il suo parere, noi siamo calmi. Barbara, la faccia calmare. Io non sono venuta qua per urlare con la signora», la replica di Angela.

EMANUELA AURIZI E SEGUACE ADRIANO PANZIRONI, LITE TRASH A LIVE

I toni aggressivi di Emanuela Aurizi hanno allarmato la signora Angela, ma il risultato è uno scontro destinato ad entrare nel catalogo dei momenti trash della tv italiana. «La sua aggressività è passiva, la mia attiva. Io esplodo, lei implode con quello sguardo perfido. Tanto finché mi dà fuoco ci vuole tempo», ha dichiarato l’ex velona durante lo scontro con la seguace di Adriano Panzironi, nel quale le ha dato anche della “gallina”. «Tu la devi fare stare zitta», la replica all’opinionista di Barbara D’Urso, che è scoppiata a ridere. «Ma neppure i miei genitori in tutti questi anni sono riusciti a farmi stare zitta». Mentre Angela raccontava la sua storia, Emanuela è poi scoppiata a ridere perché la signora ha chiamato l’ortopedico a cui si è rivolta “ortopedico”. Allora Barbara D’Urso ci ha scherzato su: «Ma è giusto che lo chiami così. Se si occupa degli arti allora è artopedico». La battuta della conduttrice di “Live Non è la D’Urso” è riuscita a stemperare il momento imbarazzante.

