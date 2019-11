Emanuela Aurizi Vs Francesca Cipriani a Pomeriggio 5/ “Quoziente intellettivo zero!”

Scintille nello studio di Pomeriggio 5 quando in studio fa il suo ingresso Emanuela Aurizi. Si parla di diete nel programma condotto da Barbara D’Urso ma si scatena immediatamente lo scontro quando la Aurizi palesa di non gradire la seduta accanto a Francesca Cipriani. “Perché, neppure mi conosci!” obietta la prorompente showgirl. La Aurizi è un fiume in piena e spiega subito cosa la infastidisce della Cipriani: “Non mi piaci per questo: non parlo della solarità ma delle cose che dici. – e continua infervorata – Del fatto che stai comunque proclamando il fatto che non riesci a trovare un uomo. Io me farei una domanda e mi darei anche una risposta! Hai detto che alo tuo uomo vorresti cucinare le polpette, ma un uomo sano di mente può andare con una che vuole cucinare le polpette?”

Lite tra Emanuela Aurizi e Francesca Cipriani a Pomeriggio 5

Francesca Cipriani non perde il sorriso e replica: “Ma la cucina italiana è la più buona del mondo! Quale uomo non vuole una donna che sappia cucinare le polpette e la pizza?! Dai, stai facendo una figura di m!” A questo punto, Emanuela Aurizi sbotta e la accusa: “Tesoro, tu ti fai le iniezioni di un liquido sui glutei per rimpolpare il tuo lato b, ma il cervello quando lo rimpolpi? Più ti esplode il seno più ti implode il cervello!” La Cipriani è basita: “Ma questa è fuori di testa, è pazza!” Anche Barbara D’Urso trova surreale la scena palesatasi di fronte e chiede ironica: “Manuela, non è che fuori hai incontrato Taylor Mega e avete bevuto insieme uno spritz?” (Clicca qui per il video della lite)

