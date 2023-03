Emanuela Cortesi: “Subii atti di abuso a 15 anni”/ “Non denunciai, rimasi choccata”

Emanuela Cortesi, cantante italiana originaria di Fusignano, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di giovedì 9 marzo 2023. L’artista, che con il brano “La mente torna” ha vinto il Festival di Castrocaro davanti al padre di Mina, ha rivelato che, dopo quel successo improvviso, a un certo punto ci sono stati “degli approcci di abuso nei miei confronti. Io veramente ero piccola. Avevo 15 anni e non mi rendevo bene conto di cosa succedesse. Una persona in particolare, che curava la mia immagine, non fece atti proprio leciti, ma non la denunciai”.

EMANUELA CORTESI: “RIMASI CHOCCATA, FU UN MOMENTACCIO PER ME”

Nel prosieguo del programma, Emanuela Cortesi ha aggiunto: “Questa cosa la dissi a mio papà quando era alla fine della sua vita. Nemmeno a mia madre l’ho mai raccontata, anche se lei aveva capito che qualcosa non andava. Per me fu un momentaccio, non avevo tutta quella determinazione per andare avanti. Avevo capito che dovevo essere colta e studiare, altrimenti mi avrebbero circuito in qualche modo. Dopo gli abusi rimasi choccata, ma ci furono anche altre cose che non andarono”.

