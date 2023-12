Emanuela e Marco Antonio lasciano Uomini e Donne/ Dopo la crisi, il ritorno di fiamma e la dichiarazione

Emanuela e Marco Antonio: torna il sereno a Uomini e Donne

Nasce una nuova coppia a Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni della nuova registrazione pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, Emanuela e Marco Antonio hanno deciso di lasciare definitivamente il programma di Maria De Filippi per poter vivere la relazione nella vita quotidiana. Una scelta arrivata dopo un periodo molto difficile per la coppia. Sin dal primo appuntamento, tra Emanuela e Marco Antonio è nato un feeling speciale che ha portato il cavaliere a dichiararsi e a concedere l’esclusiva ad Emanuela che, per timore di ricevere delusioni, ha mantenuto per un po’ le distanze non tuffandosi a capofitto nella storia. Una scelta che, però, ha allontanato Marco Antonio che, ad un certo punto, ha deciso di conoscere anche altre persone.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 4 dicembre: Emanuela e Marco Antonio, Marcello e Jasna vanno via

Il cavaliere, così, ha deciso di dare una possibilità a Roberta Di Padua dalla quale si è sentito compreso e, nel corso della serata che hanno trascorso insieme, è arrivato anche un bacio che ha allontanato Emanuela che, di fronte al gesto di Marco, aveva deciso di mettere un punto.

Emanuela e Marco, dalla crisi alla scelta di lasciare Uomini e Donne

Dopo la decisione di Emanuela di chiudere la storia con Marco Antonio, quest’ultimo è tornato sui suoi passi chiudendo la frequentazione con Roberta e provare a riconquistare Emanuela. Nonostante dubbi e paure, la dama ha scelto di dare una nuova possibilità a Marco Antonio e, prima ancora dell’annuncio di lasciare la trasmissione, Lorenzo Pugnaloni aveva ricevuto una segnalazione di un utente che ha visto i due insieme.

IDA PLATANO E ROBERTA DI PADUA PIANGONO A UOMINI E DONNE/ Poi arriva l'abbraccio della pace

Con la nuova registrazione è così arrivato l’annuncio di Emanuela e Marco Antonio che hanno deciso di lasciare definitivamente la trasmissione. Una scelta che il web ha particolarmente apprezzato dopo aver seguito tutta la storia in tv.











© RIPRODUZIONE RISERVATA