Emanuela e Marco Antonio, Uomini e Donne/ Lei rifiuta di ballare: Maria De Filippi si schiera con la dama…

Emanuela e Marco Antonio: nuovo confronto a Uomini e Donne

Nuovo confronto tra Emanuela e Marco Antonio nel corso della puntata di Uomini e Donne del 24 novembre. Maria De Filippi, dopo un ballo di tutti i protagonisti, nota un atteggiamento infastidito della dama la quale spiega di aver rifiutato di ballare con Marco Antonio non avendo gradito il suo atteggiamento. Il cavaliere è convinto che Emanuela sia meno interessata a lui e, in vista di una sua vacanza di dodici giorni, non nega che preferirebbe che Emanuela non partecipasse al programma per la paura che lei possa conoscere altri uomini. Una richiesta che infastidisce la dama convinta che una persona debba essere libera di fare ciò che desidera nella vita scegliendo sempre da chi tornare.

“Io non ti limiterò mai, non aspettarti questo da me. Sarai sempre libero di uscire con chi vorrai, perché voglio che nel momento in cui torni, lo fai per me” esclama la dama che aggiunge – “Devi vedere come mi comporto nella vita di tutti i giorni e non se resto a casa”.

Maria De Filippi difende Emanuela

A schierarsi dalla parte di Emanuela è proprio Maria De Filippi. Se la maggior parte dei protagonisti del trono over e Gianni Sperti sono dalla parte di Marco Antonio che avrebbe dimostrato con le sue attenzioni il totale interesse per la dama, la padrona di casa ha un’opinione differente.

“Fuori c’è un dibattito su questo. Erano tutti schierati a favore tuo tranne io. Quello che dici è tutto giusto, capisco quello che dici tu. Ma quello che dicevo io adesso è che in questi casi qua in cui uno è più avanti non puoi svilire gli altri. Io ti devo scegliere ogni giorno, ma tu non è che ogni giorno devi chiedermelo. Allora davo ragione a lei, ero l’unica eh. Non puoi chiederle sicurezze perché vai in vacanza. Se ci tiene torna“, dice la padrona di casa.











