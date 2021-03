Emanuela Fanelli, chi è?/ L’attrice comica: “San Romolo mi perdonerà!”

Sarà affollatissimo il palco di Sanremo 2021 questa sera perché ad arrivare all’Ariston non saranno solo i 26 cantanti in gara ma anche i loro ospiti per la serata dei duetti, tra questi non possiamo non menzionare la bella e brava Emanuela Fanelli. Toccherà all’attrice comica accompagnare sul palco l’ottimo Fulminacci che per la sua cover di “Penso positivo” di Jovanotti ha pensato di scegliere Valerio Lundini e non solo. A quanto pare sarà un folto gruppo a salire sul palco insieme all’interprete e che tra questi ci sarà proprio il volto noto di Una pezza di Lundini. Emanuela Fanelli è bella, brava, simpatica e la sua vita è da sempre dedicata al teatro e a tutto quello che ci ruota intorno, almeno in parte, dagli esordi ovvero quando è arrivata a teatro da adolescente.

Emanuela Fanelli chi è e cosa fa nella vita?

Emanuela Fanelli esordisce al cinema nel 2015 con Non essere cattivo di Claudio Caligari e poi seguono altre pellicole che la tengono spesso impegnata sul set. Da Gli ultimi saranno ultimi a Beata Ignoranza, da Assolo a A Mano disarmata, l’attrice ha modo e tempo di occuparsi anche di tv e nel 2016 veste i panni di Cinzia, la protagonista femminile della serie per Sky Uno, Dov’è Mario?, al fianco di Corrado Guzzanti. Una serie di riconoscimenti e premi hanno iniziato ad affollare la sua scrivania e tra questi c’è anche la Menzione Speciale come miglior attrice e come miglior monologo vincendo il contest del festival romano di cinema Ciak, si Roma!.

Emanuela Fanelli poi continua in tv dove si lancia in una serie di partecipazione e monologhi a cominciare dalla corte di Serena Dandini, La tv delle ragazze – Gli Stati Generali, e Stati Generali. Nel suo curriculum poteva mancare la radio? No visto che la Fanelli lavora in radio al fianco di Lillo & Greg nel programma 610 di Rai Radio 2 ed è stata anche la protagonista del videoclip Immigrato, brano di Checco Zalone. La ciliegina sulla torta per la sua versatilità sarà proprio la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 questa sera.



