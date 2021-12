Emanuela Fanelli, ha un marito o fidanzato?/ Mistero vita privata, il successo con “Una pezza di Lundini”

Chi è Emanuela Fanelli e la consacrazione con “Una pezza di Lundini”

Emanuela Fanelli torna in tv al timone dello speciale “60 sul 2”, il programma celebrativo per i 60 anni della seconda rete di Viale Mazzini. L’attrice è reduce dal grande successo del programma cult “Una pezza di Lundini” che le ha regalato popolarità e fama. Parlando proprio di questo successo dalle pagine di Rolling Stone ha però precisato: “mi fa sorridere quando mi chiedono: “Ma dove sei stata finora?”. In realtà io c’ero: ci sono sempre stata”. Tutto cambia quando incontra Valerio Lundini che ha intravisto qualcosa in lei. Arriva così la svolta per l’attrice che comincia a vivere i provini anche in modo completamente diverso: “adesso mi capita di partecipare ai casting un po’ di corsa, senza nemmeno chissà quale verve, e spesso rientro fra i preferiti. Eppure in passato sostenevo molto meglio i provini… e non mi prendevano! Inizio a pensare che avere la fortuna di incontrare qualcuno che vede in te il talento è forse quasi più importante che avercelo”.

SCELTA ROBERTA GIUSTI A UOMINI E DONNE, CHI È? SAMUELE CARNIANI!/ Smacco per Luca...

La Fanelli è consapevole di dover tanto, tantissimo proprio a Lundini: “devo molto a Lundini, così come a Corrado Guzzanti, Serena Dandini e Giovanni Benincasa. La tv ti dà molto visibilità, poi ovviamente devi sapertela giocare: quando sei sul palco, o la va o la spacca. È lì che si capisce se hai davvero qualcosa da dire”.

Wilma Goich “Sanremo Giovani? Tutti uguali”/ “Dopo grave lutto, io al GF Vip potrei…”

Emanuela Fanelli ha un marito o fidanzato?

In pochi sanno che Emanuela Fanelli prima di lavorare come attrice è stata anche un insegnante d’asilo. A confermarlo è stato proprio la comica. “tutto vero. D’altronde nella vita bisogna anche lavorare: non potevo mica fare l’attrice e basta. E poi, anche se non era il sogno della mia vita, insegnare ai bambini mi piaceva molto, e questo mi ha messo nelle condizioni di poter scegliere quali ruoli accettare. Perché avrei dovuto interpretare un personaggio che non mi convinceva? Tanto vale restare a scuola: certo, lì non mi vedeva nessuno, ma almeno facevo qualcosa che mi piaceva ed ero contenta”.

Raffaele Morelli vs Michela Murgia/ "Su Greta Beccaglia ha detto altra sciocchezza"

Parlando poi della comicità e della risata, la Fanelli ha sottolineato: ” la risata ha qualcosa a che fare con la gratitudine. Mi sento molto riconoscente agli artisti che mi fanno ridere. È un regalone. Quando poi tocca a me stare sul palco, non parto mai dal presupposto: “Ok, ora devo farli ridere”. Semplicemente faccio cose che, da spettatore, troverei spassose. Poi non sono ancora da ricovero, nel senso che non riascolto le mie battute e mi spiscio. Se sono brava lo devo però anche a mia nonna, che è stata la mia grande insegnante, nonché il mio primo pubblico: insieme facevamo gli scherzi telefonici. Ora purtroppo non c’è più”. Nessuna informazione sulla sua vita privata: la Fanelli dovrebbe essere single.



© RIPRODUZIONE RISERVATA