Emanuela Fanelli: “Paola Cortellesi? Siamo amiche da anni”/ “È importante ma non ci diamo in pasto ai social”

Emanuela Fanelli racconta l’amicizia con la collega Paola Cortellesi: “Iniziato tutto qualche anno fa”

Tra le due attrici Emanuela Fanelli e Paola Cortellesi da qualche anno va avanti una speciale amicizia. A raccontare questo intenso legame è stata la stessa Emanuela, che nel corso di una intervista concessa al quotidiano La Stampa ha colto l’occasione per parlare della sua ultima fatica professionale, proprio nel primo film che porta la regia della Cortellesi C’è ancora domani, dove la Fanelli interpreta il personaggio di Marisa. Nel corso dell’intervista rilasciata tra le colonne del giornale torinese, Emanuela Fanelli ha portato alla luce il rapporto che da diverso tempo a questa parte la unisce alla celebre showgirl.

A La Stampa Emanuela Fanelli ha colto l’occasione di soffermarsi sull’amicizia con Paola Cortellesi, che se non fosse stato per questo film condiviso dalle due, da poco uscito nelle sale, difficilmente avrebbe esternato e reso pubblica. “Ci siamo conosciute nel 2015 sul set del film di Massimiliano Bruno Gli ultimi saranno ultimi. Ci siamo state subito simpatiche, l’amicizia è iniziata un paio di anni dopo, ma non voglio dare il rapporto in pasto ai social” ha rivelato Emanuela Fanelli al quotidiano svelando come i tempi di creazione del legame non siano stati comunque così celeri. E l’amicizia assume un ruolo fondamentale nella vita di Emanuela Fanelli: “E’ importantissima per me, gli amici più stretti sono quelli di quando avevo quattordici anni” ha confessato l’attrice.

Il boom nel cinema di Emanuela Fanelli: “Nel 2020 è iniziato a succedere qualcosa”

Negli ultimi anni la carriera della bravissima Emanuela Fanelli ha iniziato ad attirare sempre più addetti ai lavori. Il talento dell’attrice e grande amica di Paola Cortellesi è venuto fuori dopo anni di sacrifici e provini svolto per assicurarsi parti. Il boom vero e proprio per l’artista classe 1986 e originaria di Roma è arrivato con il film pluripremiato diretto da Paolo Virzì, Siccità, che all’attrice è valso anche il David di Donatello come miglior attrice non protagonista grazie al ruolo di Raffaella Zarate.

Il successo e la popolarità però non hanno smosso di un millimetro Emanuela Fanelli, che nel corso dell’intervista concessa al quotidiano La Stampa ha rivelato come la sua vita non sia poi troppo diversa da quella passata: “Nel 2015 facevo tanti provini, poi nel 2020 qualcosa è successo. Non faccio una vita da rockstar. Sono ancora in quella fase che quando cammino e incontro qualcuno che dice di conoscermi penso subito che è perché abbiamo fatto il liceo insieme” ha detto ironicamente l’artista che pochi giorni fa è tornata sul grande schermo con il ruolo di Marisa nel film dell’amica Cortellesi C’è ancora domani. E per Emanuela Fanelli, che ha raccontato in passato la sua ascesa nel mondo dello spettacolo, ora è tempo, finalmente, di godersi il successo.











