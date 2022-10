Emanuela Foliero “Patrizia Rossetti al GF Vip parla senza pensare”/ “Io al GF Vip? Ecco cosa ne penso”

Emanuela Foliero racconta il carattere genuino di Patrizia Rossetti

Emanuela Foliero, intervistata dal settimanale Nuovo, racconta a tutto tondo la sua amica Patrizia Rossetti, attuale inquilina della casa del Grande Fratello Vip. Foliero racconta che Patrizia è una donna senza peli sulla lingua e: “si è già dimenticata della presenza delle telecamere – afferma al settimanale Nuovo -. Lei parla liberamente come fosse a casa sua con degli amici cari.” Un atteggiamento quello di Patrizia che a Emanuela ricorda quello del mezzo busto del Tg1 Attilio Romita, anche lui nella casa.

Patrizia Rossetti, "Non mi aspettavo che reagissi così male"/ L'attacco ad Attilio...

“Siamo due donne molto impulsive, ma io a differenza sua mi prendo del tempo prima di agire – continua Emanuela -. Ho detto a Patrizia che se dovesse avere qualche difficoltà con i coinquilini farebbe bene a chiudersi in bagno e contare fino a trenta prima di parlare. Il problema è che a quanto vedo ha già smesso di contare.” Patrizia ha stretto amicizia in particolare con Wilma Goich, all’interno della casa. Emanuela è rimasta perplessa quando le ha visto dichiarare che non è più andata a letto con un uomo da quattro anni: “apre la bocca senza pensare a quello che dice.”

“Patrizia Rossetti più cattiva di me”/ Groppelli: “Indifendibile. Che pollaio al Gf”

Emanuela Foliero, Io nella casa del Grande fratello Vip? Ecco cosa penso

Emanuela Foliero racconta anche un aneddoto circa la partecipazione a ‘Pechino Express’. Rivela che doveva essere lei a fare coppia con Patrizia, ma poi per un’esclusiva Mediaset non le hanno potuto fare il contratto e ci è andata Maria Teresa Ruta. Tra Patrizia e Maria Teresa, spiega sempre la Foliero, non corre buon sangue e le due non si sono più viste dopo quell’edizione. Tanto che, conferma Emanuela: “La Ruta avrebbe proposto a Patrizia di inventarsi un litigio. Ma lei aveva risposto di non averne bisogno.” Patrizia ha con sé l’ametista che le ha regalato la stessa Emanuela: “è come se ci fossi anche io con lei.” Patrizia Rossetti si è sperata dal marito Rudy Londoni e questo l’ha fatta soffrire molto, spiega sempre la Foliero. All’interno della casa, però, nessuno è un papabile partner in quanto sono tutti molto più giovani di lei.

Patrizia Rossetti, Gf Vip/ Dal vaffa a Signorini alle tensioni con Carolina...

Su un suo possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Emanuela non ha dubbi: “Non ho nulla contro il programma, ma non fa per me. E poi mi toccherebbe anche nominarla… preferisco vedermela da casa mia.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA