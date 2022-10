Emanuela Folliero chi è, carriera/ Dopo l’addio alla tv, nuova vita social e l’amicizia con Patrizia Rossetti

Chi è Emanuela Folliero: carriera e cosa fa oggi

Emanuela Folliero sarà una delle protagoniste della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022. L’annunciatrice, infatti, entrerà nella casa di Cinecittà per fare una sorpresa speciale all’amica Patrizia Rossetti, ma chi è davvero Emanuela Folliero? 57 anni, è stata per anni il volto degli annunci su Rete 4. Bellissima e sempre in splendida forma, è sposata con Giuseppe Oricci ed è mamma di Andrea, nato dal suo primo matrimonio. Nel corso della sua carriera, oltre ad annunciare i vari programmi in onda, è stata anche conduttrice di alcuni programmi come la nuova edizione di Stranamore.

Dopo l’addio alla tv e il suo ultimo annuncio, è molto presente sui social dove condivide spesso foto della sua vita privata, ma anche foto in cui sponsorizza alcuni prodotti. In tutte le foto, sfoggia il suo sorriso e la sua bellezza con cui conquista sempre di più i fan.

Emanuela Folliero e l’amicizia con Patrizia Rossetti

Il nome di Emanuela Folliero è stato più volte accostato al Grande Fratello Vip 2022 tra i cui concorrenti c’è l’amica Patrizia Rossetti a cui ha fatto recentemente una dedica social. “Chi trova un amico trova un tesoro! Chi ne trova due tanto meglio”, ha scritto lo scorso 29 settembre condividendo una foto con l’amica Patrizia e un altro amico. Questa sera, la Folliero avrà modo di varcare la famosa porta rossa per dare un po’ di energia alla Rossetti e per lei potrebbe essere il primo assaggio di quella che, in futuro, potrebbe essere una nuova esperienza professionale.

In passato, pur senza chiudere le porte alla partecipazione ad un reality, aveva tentennato all’idea di partecipare ad un programma televisivo in cui servono dinamiche. Entrando nella casa del Gf Vip e seguendo l’avventura della Rossetti, cambierà idea?

