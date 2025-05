Emanuela Folliero sarà una delle ospiti della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in scena sabato 3 Aprile 2025. Emanuela si è ormai ritirata (in parte) dalle scene per qualche tempo ma è stata per anni il volto della tv e in parte possiamo dire il sogno di milioni di italiani. Vediamo nello specifico chi è.

Emanuela Folliero nasce a Milano il 7 Febbraio 1965 e solo qualche mese ha compiuto i fatidici 60 anni. In molti la ricordano per la sua esperienza come volto di Rete 4 ed Emanuela ha inizialmente lavorato come foto modella prima di entrare nel mondo della tv. Dopo qualche apparizioni in alcuni programmi e qualche serie tv Emanuela ottiene il posto come conduttrice a Rete4, ruolo che ha ricoperto per ben 28 anni.

Riguardo questa storia ai microfoni del Corriere Emanuela Folliero ha raccontato qualche tempo fa: “Non rinnego niente ed entrare dentro Mediaset è stato un salto di qualità, poi mi ha aiutato a crescere ed a condure tanti programmi”. Oltre a questo ruolo ricordiamo la conduttrice per aver lavorato in programmi tv del calibro di Ok, il prezzo è giusto e tanti altri talk show. Prende parte anche al film Merry Christmas.

Emanuela Folliero tra carriera e vita privata

Emanuela Folliero ha lavorato per tanti anni nel mondo della tv, ha fatto anche un calendario sexy che all’epoca fece molto scalpore e la sua avventura a Mediaset si è conclusa nel 2018. Da quel momento ha lavorato a qualche nuovo progetto ma senza mai avere grandi partecipazioni. Diversa la situazione per la sua vita privata.

Emanuela Folliero ha avuto una lunga storia con Stefano D’Orazio dei Pooh ma i due si sono poi separati per divergenze. Successivamente ha sposato nel 2007 Enrico Mellano con il quale ha avuto il figlio Andrea ma due anni dopo i due si sono separati. Nel 2018 Emanuela ha sposato l’imprenditore Pino Oriccio con i due che si frequentavano da quasi dieci anni.

La donna ha raccontato di aver avuto proposte per reality ma non lo ha fatto a causa del figlio e in passato inoltre ha vissuto spiacevoli episodi: “Corteggiatori? No, ho avuto stalker. Gente spinta dall’ossessione e addirittura mi aspettavano sotto casa. In alcuni casi sono andato dalla polizia, non era facile”.