EMANUELA FOLLIERO, PER ANNI ‘VOLTO’ DI RETE 4: “IO MADRE A 43 ANNI MA…”

Emanuela Folliero, chi è la conduttrice televisiva ed ex modella milanese che da poco ha compiuto 60 anni e cosa sappiamo di una oramai lunga carriera sul piccolo schermo? Questo pomeriggio torna in onda “Storie di donne al bivio”, il format tutto al femminile condotto da Monica Setta su Rai 2 e che accende i riflettori su donne più o meno note del panorama dello showbiz, della cultura e della politica in Italia: e con la presenza in studio di quella che molti opinionisti e osservatori attenti della televisione hanno definito, di fatto, l’ultima di una lunga tradizione di ‘signorine buonasera’, possiamo raccontare qualcosa su di lei, i suoi amori e anche la vita privata. E per parlare di Emanuela Folliero dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, e più precisamente al…

…1965, anno di nascita in quel del capoluogo lombardo di una donna divenuta col tempo uno dei volti più noti delle reti Mediaset. Diplomatasi al Liceo artistico, Emanuela Folliero aveva cominciato a lavorare molto giovane come fotomodella, ma la tv era nel suo destino: dopo l’esordio sul piccolo schermo nel 1986, su Telenova, si era disimpegnata come attrice nella serie tv “Licia dolce Licia” assieme a Cristina D’Avena, mentre risale proprio agli inizi degli Anni Novanta la svolta che cambierà la sua carriera: è proprio il 1990 l’anno in cui la Folliero aveva cominciato a lavorare per le allora reti Fininvest in qualità di annunciatrice dei programmi televisivi su Rete 4. Un rapporto durato quasi 28 anni con le emittenti del Biscione, con una breve parentesi in Rai in cui tornerà dopo la fine del contratto con Mediaset e apparendo in video solo come ospite di alcuni talk show.

GIUSEPPE ORICCI, MARITO DELLA FOLLIERO: “MI COLPI’ FISICAMENTE E DECISI CHE…”

Dalla fine di quell’esperienza, Emanuela Folliero si è reinventata apparendo su altre emittenti e piattaforme online, presentando eventi e conducendo su YouTube delle rubriche tematiche. Tuttavia, se della sua carriera oramai si conosce molto, e la stessa conduttrice ed ex annunciatrice ne ha parlato spesso (rivelando anche gustosi aneddoti e ricordi nostalgici di un periodo della televisione che forse, anzi sicuramente, non tornerà più…), meno forse conoscono i telespettatori e molti suoi aficionados in merito alla sua vita privata. In passato, la Folliero aveva avuto una lunga relazione con il compianto Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh: dopo che la coppia si era detta addio, era convolata a nozze con l’imprenditore Enrico Mellano (2007), l’uomo da cui avrà Andrea, il suo unico figlio, l’anno successivo. Dopo la separazione da Mellano, ecco entrare pochissimo tempo dopo nella sua vita Giuseppe ‘Pino’ Oricci.

Anche lui imprenditore come il precedente marito, ma lontano dal mondo dello spettacolo, Oricci è il secondo marito di Emanuela Folliero: la scelta di sposarsi è arrivata solamente nove anni dopo il loro primo incontro(2009) e, come ha ricordato la 60enne, la proposta di diventare sua moglie è arrivata proprio nel giorno del loro anniversario, e davanti ai figli di quella che è una sorta di piccola famiglia allargata (e con tanto di proverbiale mazzo di rose rosse). “Giuseppe? Mi è piaciuto subito da quando l’ho visto, soprattutto dal punto di vista fisico” aveva confessato la Folliero, ammettendo candidamente di essere stata prima lei a voler approfondire quella conoscenza, trasformatasi poi in un amore che oramai dura nel tempo. L’altro suo amore, invece, è il sopra citato Andrea: la conduttrice l’aveva avuto a 43 anni ed è stato ospite a “Verissimo” assieme alla madre. “Lei è come se fosse la mia migliore amica. Secondo me è perfetta” aveva detto il ragazzo a cui Emanuela, di recente, aveva fatto una bellissima dedica: “Chiudi gli occhi, ascolti il battito del cuore… E sai che lì sei sempre felice. Andrea, sei il mio abbraccio più bello, la mia storia più vera”.