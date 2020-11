Emanuela Folliero, ex fidanzata Stefano D’Orazio/ “Mancherai tantissimo”

La notizia della morte di Stefano D’Orazio ha invaso i social e, su Instagram, amici, colleghi e fan, stanno ricordando lo storico batterista dei Pooh che si è spento a 72 anni. Un dolore enorme che ha colpito non solo la moglie Tiziana Giardoni, ma anche le persone che avevano condiviso un pezzo di vita con lui. Dopo il messaggio struggente e pieno di dolore di Barbara D’Urso, legata a D’Orazio da una lunghissima amicizia al punto da essere stata la sua testimone di nozze, è arrivato anche quello di Emanuela Folliero. La storica annunciatrice di Rete 4 e Stefano D’Orazio avevano avuto una storia tanti anni fa. I due erano riusciti a mantenere ottimi rapporti restando amici e la morte del musicista ha lasciato un vuoto profondo nella Folliero che ha deciso di dirgli addio condividendo il proprio dolore su Instagram.

EMANUELA FOLLIERO E L’ADDIO A STEFANO D’ORAZIO

Con una foto di gruppo, scattata durante un momento goliardico trascorso in compagnia di tanti amici, Emanuela Folliero ha voluto salutare personalmente Stefano D’Orazio la cui scomparsa ha lasciato tutti increduli. “Ciao Stefano caro e prezioso amico mio. La tua allegria, la tua ironia, la tua profonda sensibilità, la tua Titti, la tua Paola! E adesso come faremo! AMICI PER SEMPRE, è una promessa! Ma ci mancherai tantissimo”, ha scritto la Folliero preferendo, poi, chiudersi nel suo personale silenzio. La perdita di Stefano D’Orazio ha scosso profondamente tutti e, sui social, i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia e dei suoi amici da parte dei fans aumentano sempre di più. “Ho pensato subito a te Emanuela, lo avevo scritto nel tuo precedente post, che tristezza. Se ne va un grande uomo e musicista”, “Una perdita davvero dolorosa per tutto il pubblico italiano. Non posso immaginare per te. Un abbraccio sincero”, sono alcuni dei commenti dei fans.





