Emanuela Folliero/ “Giuseppe Oricci mi è piaciuto subito!” (Che tempo che fa)

Emanuela Folliero è una delle ospiti della nuova puntata di “Che tempo che fa“, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio su Rai2. La celebre conduttrice ed annunciatrice Mediaset arriva negli studi Rai per raccontarsi a pochi mesi dal ritorno a Mediaset dove conduce un programma dedicato al cibo e alle eccellenze italiane. Si tratta di “Sai cosa mangi”, la nuova avventura televisiva della bellissima Emanuela che quest’anno si è divisa anche nel ruolo di tutor nella nuova edizione di “Detto Fatto”. Il ritorno a Mediaset è arrivata a distanza di poco tempo da alcune pesanti dichiarazioni che la Folliero aveva pronunciato proprio in merito alla fine del rapporto televisivo con l’azienda del Biscione. “Mi tenevano in panchina – ha dichiarato la Folliero – Mi pagavano per non fare nulla: progetti ‘veri’, per me, non ce n’erano” aveva dichiarato la Folliero che, quando ha ricevuto la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip, ha deciso che era giunto il momento di mettere la parola fine alla sua avventura a Mediaset.

Emanuela Folliero: da Mediaset a Detto Fatto

La chiamata per partecipare al Grande Fratello Vip è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso spingendo Emanuela Folliero a lasciare Mediaset dove per anni è stata uno dei volti più amati. Non appena concluso il rapporto di lavoro con l’azienda del Biscione, la Folliero è stata contattata da Carlo Freccero e la Rai che le hanno proposto di partecipare alla nuova edizione di “Detto Fatto” su Rai2. Una proposta che la conduttrice ha accettato subito occupandosi di una rubrica dedicata all’amore. A distanza di pochi mesi però Mediaset si è rifatta viva proponendole un ritorno in video al timone della nuova stagione di “Sai cosa mangi”, che ha segnato il ritorno a casa della bellissima annunciatrice di Retequattor.

Emanuela Folliero e il matrimonio con Giuseppe Oricci

Al di là del successo come conduttrice televisiva, Emanuela Folliero è una donna felice anche nel privato. Dopo nove anni di fidanzamento, infatti, la Folliero ha sposato il compagno Giuseppe Oricci, il suo vero grande amore. Un incontro che le ha cambiato la vita sin dal primo giorno: “Quando ho conosciuto Giuseppe ero single da più di un anno e appena l’ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati”. La conduttrice ha poi ricordato l’ultimo annuncio fatto per Retequattro: “lo scorso 8 luglio ho fatto il mio ultimo annuncio su Rete4 dicendo ‘vi auguro una vita piena di gioia’, poi il 10 agosto, giorno del nostro anniversario, Giuseppe mi ha chiesto di sposarlo davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse… una vera gioia per l’appunto!”.



