EMANUELA FOLLIERO/ “In Mediaset pagata per stare in panchina” (S’è fatta notte)

Nuova puntata per S’è fatta notte, il talk show notturno di Maurizio Costanzo in onda su Rai 1 a partire da mezzanotte e trenta. Insieme a Milena Vukotic, Costanzo ospiterà Emanuela Folliero, conduttrice, attrice ed ex annunciatrice tv che da settembre si è rimessa in gioco sulla Rai. La Folliero è stata volto di Rete 4 per quasi trent’anni, dal 2 aprile 1990 all’8 luglio 2018, per poi approdare a Rai 2 su invito del direttore Carlo Freccero. Per l’ex Mediaset, è stato come accettare una sfida: attualmente, Emanuela cura la rubrica della posta del cuore all’interno del programma Detto fatto. Riguardo agli ultimi tempi, la Folliero ha commentato: “Mi tenevano in panchina, mi pagavano per non fare nulla: progetti ‘veri’, per me, non ce n’erano”. “Quando mi sono sentita proporre il Grande fratello vip, proprio a me che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene. Ho rinunciato ai soldi, ci ho guadagnato in libertà: salvo poche eccezioni, neppure le ospitate potevo fare. Ora posso andare ovunque. E scatenare il mio lato leggero. Quando mi ha chiamato Carlo gli ho chiesto: ‘Quanto tempo ho per decidere?’. ’10 secondi’, mi ha detto. ‘Accetto’, l’ho fulminato”.

Emanuela Folliero a Ballando con le stelle?

L’occasione per andarsene, Emanuela Folliero, l’ha colta letteralmente al volo. Adesso è protagonista di una striscia quotidiana dedicata ai sentimenti, memore dell’esperienza di Stranamore al fianco di Alberto Castagna. “Non ne costruiscono più di uomini come lui”, ha dichiarato in un’intervista a Oggi. I nuovi progetti (se ce ne sono) rimangono top secret. Si vocifera “solo” su una sua prossima partecipazione a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che dovrebbe andare in onda quest’inverno. Lei, tuttavia, smentisce quasi subito: “Quella di Ballando è una voce nata da una sorpresa che mi ha fatto la mia amica Eleonora Daniele quando a Storie italiane mi ha coinvolta in un cha cha cha con il maestro di ballo Favilla…”. Cha cha cha che non è andato proprio bene: proprio in quell’occasione, Emanuela si è resa conto di essere rigida come “un carrello della spesa”. Niente da fare con il ballo, allora.

No, meglio Celebrity Masterchef

Una proposta più verosimile sarebbe quella di Emanuela Folliero concorrente di Celebrity Masterchef. Pare che una delle sue più grandi passioni sia sempre stata la cucina, al punto tale che non disdegnerebbe certo una proposta da parte di Sky. Le scorse edizioni del programma sono state vinte da Roberta Capua e Anna Tatangelo. Difficile dire, al momento, se nel cast della prossima edizione vedremo anche la Folliero. Certo è che il suo più grande desiderio resta quello di condurre un programma tutto suo. Emanuela vorrebbe più spazio per sperimentare, cosa che – da Mediaset a Rai – le è sempre un po’ mancata.



