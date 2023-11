Emanuela Folliero: “Io al Grande Fratello? Tante proposte ma non ne ho voglia”/ “Mi piacerebbe Ballando…”

Emanuela Folliero: “Ho detto no a Grande Fratello e Isola dei Famosi, me l’hanno proposto per tanti anni”

Emanuela Folliero possibile concorrente al Grande Fratello? A quanto pare no. Né quest’anno e neppure nei prossimi. Ad ammetterlo è stata lei nel corso di un’intervista rilasciata a Caterina Balivo a La Volta Buona. “Per anni mi hanno proposto di andare sia all’Isola dei Famosi che al Grande Fratello, all’Isola muoio! Anche no!” ha chiarito la conduttrice senza peli sulla lingua.

Grande Fratello 2023, 22a puntata/ Diretta e eliminato: Signorini "tanti colpi di scena in arrivo"

Poi ha aggiunto: “Il Grande Fratello, niente contro chi lo fa, ma se uno fa una cosa la deve sentire. Io non ho voglia, magari tra qualche anno, anche perché vedo che l’età media si alza… Ho tempo insomma. Invece ho spinto Patrizia Rossetti affinché entrasse.”

Emanuela Folliero non direbbe no a Ballando con le stelle: “Milly non mi chiama!”

Emanuela Folliero, qualora Milly Carlucci la chiamasse, però non direbbe no a Ballando con le stelle: “Ero andata a Ballando, ho conosciuto tutti i ballerini ma non mi hanno chiamato, è stato uno scherzo. Non mi chiamano! Se ci andrei? Io credo che chiunque accetterebbe di mettersi in gioco. Però non so ballare.”

Perla Vatiero stronca Greta Rossetti al Grande Fratello 2023/ "Se volessi la potrei umiliare, ma..."

La storica annunciatrice non avrebbe paura delle critiche a cui la giuria di Ballando ci ha abituati: “Non avrei paura delle critiche della giuria, anzi, se sono costruttive ci sta per crescere. Selvaggia Lucarelli? Mi piace molto la sua penna!” Non è mancata poi una battuta della Folliero su Teo Mammucari, grande protagonista di Ballando con le stelle 2023: “Lui è così, non è che lo fa! Fa scherzi di continuo, anche a me li ha fatti.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA