Emanuela Folliero: “Molestie a 17 anni ad un provino, scappai!”/ “Stefano D’Orazio? Una bella storia d’amore”

Emanuela Folliero, ospite a La Volta Buona, ricorda un episodio di molestia subito ad un provino: “Avevo 17 anni e quest’uomo mi disse…”

Ospite di Caterina Balivo nella puntata de La Volta Buona del 27 novembre 2023, Emanuela Folliero si racconta tra carriera e vita privata. Il ‘no’ alla Rai e a Emilio Fede e l’approdo a Rete 4, dove per 28 anni ha lavorato nel ruolo di annunciatrice. Il tutto dopo un provino da modella durante il quale accadde qualcosa di spiacevole.

Grande Fratello 2023, 22a puntata/ Diretta e eliminato: Signorini "tanti colpi di scena in arrivo"

“Avevo 17-18 anni, andai a fare questo provino e questa persona mi disse: ‘Ok spogliati, metti questo maglio e sotto niente‘. – ha esordito Folliero – Io capii subito che era strano, poi comunque ero un po’ furba anche a quell’età. Dissi di sì poi chiesi se poteva portarmi un bicchiere d’acqua. Lui uscì e io scappai via. Poi lo dissi a mio padre che era avvocato e lui a sua volta all’agenzia di modelle che fece poi un richiamo.”

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 27 novembre: Alessandro Vicinanza e Robert escono e...

Emanuela Folliero e la storia d’amore con Stefano D’Orazio

Dopo quella brutta esperienza, arrivò però per Emanuela l’occasione della vita: “Gianna Tani mi chiama per un provino, eravamo 70 e venne scelta la moglie di Gullit. Poi però mi richiamarono per propormi un contratto da annunciatrice ma io credevo fosse uno scherzo, era anche il 1 aprile, quindi misi giù. Chiamarono più volte, poi capii che non era uno scherzo.” Da lì 28 anni di carriera come annunciatrice, ma anche conduttrice e attrice.

Ma anche grandi amori, come quello con Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh scomparso nel 2020. “Io e Stefano D’Orazio siamo stati insieme due anni e mezzo. – ha ricordato Emanuela Folliero su Rai Uno – È stata una bella storia, soprattutto di condivisione e di tante risate. Ho imparato molto da lui soprattutto a livello lavorativo, per come ha sempre trattato tutto in modo paritario e gentile. Lui è l’unico uomo con cui ho riso da soffocare. Siamo poi rimasti amici, lo sono anche con sua moglie oggi.” ha concluso.

Fabiola Sciabbarrasi ricorda il marito Pino Daniele/ "Ci sono giorni il cui il tempo passato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA