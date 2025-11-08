Emanuela Folliero malore, corsa in ospedale, e la paura di morire: “Ho sentito mancarmi il respiro, temevo un infarto”. Ecco cosa è successo.

Emanuela Folliero ha preso un grosso spavento e lo ha fatto prendere anche ai suoi fan negli scorsi giorni, quando una brutta reazione allergica l’ha portata a recarsi in ospedale il prima possibile. L’attrice ha raccontato il terribile spavento e svelerà tutto su Rai 2 nel programma di Monica Setta, Storie al Bivio. Cos’è successo? Andiamo a scoprire la brutta avventura di Emanuela Folliero e quello che è successo dopo.

La conduttrice ha raccontato di aver avuto paura per la sua vita, quando un giorno, dopo aver provato un fortissimo mal di testa, ha preso un farmaco a base di codeina. Purtroppo non sapeva di essere allergica e in pochi minuti ha provato una sensazione di mancamento: “È stato terribile“, svela l’ex presentatrice di Rete4, ancora spaventata da quello che era successo.

Emanuela Folliero racconta lo choc per la reazione allergica: “Queste esperienze ti cambiano la vita“

Dopo aver provato sensazioni simili a quelle dell’infarto, Emanuela Folliero è corsa in ospedale, e ancora ricorda tutto quello che è successo e i soccorritori che le hanno salvato la vita: “Ho davvero temuto di morire. Gli esami servivano a capire se fosse in corso un infarto, poi la diagnosi: una reazione allergica grave. Solo dopo le cure e la conferma che non ero in pericolo di vita ho potuto tirare un sospiro di sollievo”.

L’attrice ha anche spiegato come questa vicenda le abbia cambiato la vita profondamente: “Esperienze così ti costringono a fare i conti con la fragilità, con la paura e con la consapevolezza che tutto può cambiare in un attimo“. Fortunatamente tutto si è ridotto solo ad un grande spavento senza conseguenze, ma per fortuna ora Emanuela Folliero sa di essere allergica alla codeina e non prenderà più farmaci contenenti questa sostanza.

