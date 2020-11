Emanuela Folliero “Stefano d’Orazio è morto ma il giorno prima..”/ “Una catenina..”

Tra Emanuela Folliero e Stefano d’Orazio c’è stata una lunga relazione ma quello che prima sembrava amore è diventato poi un’amicizia importante che li ha tenuti insieme in tutti questi anni, nonostante tutto. Nei giorni scorsi proprio la Folliero ha detto addio via social al suo grande amico stringendosi intorno a Titti, la moglie di Stefano, ma anche a quella che tutti chiamavano la Picci, la figlia della Biolcati che il batterista aveva cresciuto come sua. Emanuela Folliero è rimasta quindi incastrata nella vita di Stefano d’Orazio e quindi, lo scorso 6 novembre, anche lei ha dovuto dirgli addio come tutti gli altri. Oggi il volto storico di Rete4 ha raccontato questo rapporto speciale al Corriere della Sera parlando di un avvenimento che adesso la lascia davvero sconvolta e senza parole: “La cosa incredibile è stato il giorno prima. Stavo sistemando un armadio e ho trovato una scatoletta con dentro regalini del battesimo di mio figlio, tra cui una catenina con un ciondolo con i segni zodiacali e scritto “Ad Andrea, tuo Stefano”. Una catenina che non vedevo da 12 anni. Ho avuto un brivido. A Stefano piaceva tanto mio figlio Andrea. Pure mio marito che è un super razionale è rimasto colpito dalla coincidenza della catenina e l’abbiamo appesa in cucina. Certo è tutto così strano, che ancora non ci credo”.

Il rapporto di Emanuela Folliero e Stefano d’Orazio

Emanuela Folliero spiega di aver sentito Stefano d’Orazio lo scorso settembre e ha ammetto che stava bene ma che aveva le difese immunitarie un po’ più basse: “Questo maledetto virus quando si insinua in un corpo leggermente fragile, è finita. E dire che lui stava così attento”. I due sono stati amici a lungo e nemmeno i rispettivi compagni erano gelosi di questa amicizia perché “era chiaro che tra loro c’era solo affetto e nulla più”. La Folliero ha saputo della morte del batterista da una telefonata di un amico comune.



