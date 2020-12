Emanuela Folliero: “Stefano D’Orazio? Il dolore è grande”/ “Non avrebbe voluto…”

Emanuela Folliero ricorda Stefano D’Orazio a Storie Italiane. Ospite della puntata del 4 dicembre del programma di Raiuno condotto da Eleonora Daniele, l’annunciatrice ricorda chi è stato Stefano D’Orazio con cui, dopo aver avuto una storia d’amore, ha mantenuto un’amicizia che è durata per tutta la vita di Stefano. Emanuela, infatti, era presente anche al matrimonio di Stefano D’Orazio e di Tiziana Giardoni e, dopo quasi un mese dalla scomparsa dello storico batterista dei Pooh, non nasconde il grande dolore che, ancora oggi, accompagna lei, ma anche soprattutto la moglie di Stefano a cui continuano a stare vicini per cercare ad aiutarla un periodo molto difficile. In collegamento dalla propria casa, Emanuela Folliero cerca di ricordare con il sorriso Stefano come avrebbe voluto lui.

EMANUELA FOLLIERO: “STEFANO NON AVREBBE VOLUTO QUESTA MALINCONIA”

Stefano D’Orazio era un uomo spiritoso, allegro e con la battuta sempre pronta. Emanuela Folliero ricorda così il batterista dei Pooh a cui, domani sera, la Rai dedicherà una serata omaggio con canzoni, aneddoti e racconti di amici e colleghi. “Stefano non avrebbe voluto tutta questa malinconia perchè era un uomo di spirito. Ci ha lasciato un sacco di battute insieme alle sue canzoni che io ho amato prima ancora di conoscerlo“, ha detto la conduttrice ai microfoni di Eleonora Daniele. “Il dolore è grande soprattutto per Tiziana a cui siamo vicini”, ha aggiunto ancora la Folliero che, come tutte le persone che hanno conosciuto e amato D’Orazio, porta nel cuore il ricordo di tanti anni trascorsi insieme.



