Emanuela Folliero e le ‘sfortune’ in amore: l’annunciatrice tv a La Volta Buona racconta 2 tradimenti subiti.

Con il passare del tempo, anche le esperienze più spiacevoli possono essere raccontate con il sorriso; lo dimostrano le parole di Emanuela Folliero oggi a La Volta Buona che con ironia ha rivelato le sue sfortune in amore. Suo malgrado ha dovuto fare i conti con diversi tradimenti e due in particolare sono rimasti impressi per la dinamica ‘sui generis’.

“Una persona che frequentavo, ero fuori con un’amica e l’abbiamo visto in macchina: ‘Guarda chi c’è!’. Poi abbiamo visto salire questa bella ragazza bionda; questa mia amica ha dunque chiesto informazioni ad amici”. Inizia così il racconto di Emanuela Folliero che arriva poi al colpo di scena. Le persone interpellate sull’identità della ragazza offrono una rivelazione ‘choc’: “‘Ma quale ragazza, si chiama Fernando’. Pensavo fosse ‘Scherzi a parte’, ma non era così”. Emanuela Folliero ha poi strappato un sorriso: “Poi mi ha cercato di nuovo per un caffè ma gli ho risposto: ‘Guarda, meglio di no, non ho quello che cerchi’”.

Emanuela Folliero a La Volta Buona: “Il tradimento subito quando avevo 26 anni…”

La ‘storia’ di Fernando non è l’unico caso di infedeltà vissuto da Emanuela Folliero. L’attrice ha subito un tradimento anche da parte di un altro ex fidanzato: il suo intento era fare una sorpresa, il colpo di scena è stato invece per lei. “Entro in casa sua dato che avevo le chiavi, aveva un loft mansardato; volevo fargli una sorpresa ma sento insieme a lui anche una voce di donna”. L’attrice e annunciatrice tv – sempre a La Volta Buona – ha poi aggiunto: “Nel dubbio mi sono messa nella stanza della scopa, nello sgabuzzino… Sono rimasta lì per 2 ore, sentivo sbaciucchiamenti vari. Ero giovane, avevo 26 anni ma lo ricordo ancora: oggi di certo uscirei da lì…”.