Allarme truffe agli anziani: la denuncia di Emanuela Folliero dopo il raggiro tentato alla madre di 97 anni.

Non si fermano le truffe alle persone anziane. Ormai è il male del secolo, e anche la madre di Emanuela Folliero ne è stata vittima. Tutto è successo nel momento più sbagliato – non che ce ne sia uno giusto – ma l’attrice aveva appena vissuto un ulteriore spavento: una corsa al pronto soccorso dopo aver scoperto di essere allergica alla codeina: “Mi hanno fatto tutti gli esami per capire se fosse un infarto: terrore puro. Poi la diagnosi, le cure e la certezza di non essere in pericolo di vita. È stato un vero sospiro di sollievo“.

“Mia madre è stata chiamata a casa da gente che le chiedeva soldi perché io avevo avuto un incidente. Visto quanto mi era successo, sembrava tutto credibile“, ha svelato Emanuela Folliero, “Ho subito chiamato i carabinieri, che sono stati prontissimi a raggiungere mamma a casa sua a Milano, mentre io ero a Roma a registrare”. Insomma, oltre al danno anche la beffa, ed è inutile pensare che il problema delle truffe degli anziani sia ora gestibile.

Emanuela Folliero, la madre Carla e il furto in metropolitana

Emanuela Folliero ha raccontato che sua madre Carla di 97 anni ha vissuto un tentativo di truffa sventato grazie alle forze dell’ordine che sono subito intervenute appena lanciato l’allarme: “Tutto ciò accade spesso agli anziani soli e non tutti hanno la fortuna di avere un figlio che agisce tempestivamente“, ha continuato l’attrice. Non tutti sanno che lo scorso anno la mamma di Emanuela ha subito un furto mentre si trovava in metropolitana, quando dei ladri le hanno sottratto la borsa. Fortunatamente, dopo la denuncia della Folliero, la borsa è stata subito recuperata, con dentro i ricordi di tutta la sua vita.