Il salotto de La Volta Buona torna a parlare di un tema spigoloso: infedeltà e derivati. Anche donne e uomini di spettacolo non sono immuni ai tradimenti e lo dimostra il racconto di Emanuela Folliero, oggi ospite di Caterina Balivo proprio per disquisire sull’argomento. L’attrice ha raccontato due particolari aneddoti; un modo per rappresentare le due facce dell’infedeltà ovvero quando si è artefici – anche se nel suo caso in minima parte – e quando si è invece vittime di tradimento.

“Frequentavo una persona, non ricordo nemmeno il nome, eravamo usciti 3 o 4 volte e sulla carta sembrava perfetto”. Inizia così Emanuela Folliero e quel ‘sembrava tutto perfetto’ lascia presagire un colpo di scena nel racconto a proposito della sua personale esperienza di tradimento subito. “Una sera esco dal ristorante con una mia amica e vedo la sua macchina… Sale una bionda particolarmente bella, pensai ad un’amica: invece poi si fermano e si baciano, ma tanto”.

Emanuela Folliero a La Volta Buona: “Una volta fui beccata in un parcheggio e…”

Ma non è tutto, a colpire l’attenzione di Emanuela Folliero non è stata unicamente la bellezza della ragazza che accompagnava questo suo ex fidanzato. Il momento catartico si è realizzato quando l’attrice si è avvicinata all’auto chiedendo spiegazioni e la donna in questione si è presentata: “Io chi sono? Alejandro!”. Spiazzata anche Caterina Balivo che era a conoscenza dell’aneddoto, ma non del particolare che scandisce il finale del racconto: “Non sapevo si trattasse di una ragazza trans”.

Poco prima Emanuela Folliero aveva raccontato anche di una sua piccola scappatella, anche se a suo dire blanda: “Entravo in macchina dopo un’uscita con un altro ragazzo e mi beccò quello che ai tempi doveva essere il mio fidanzato”. L’attrice ha però sottolineato: “Mi mandò a quel paese, però in realtà non avevo fatto nulla di particolare…”.