Emanuela Fuin, chi è la mamma di Edoardo Tavassi/ Confronto con Attilio Romita dopo…

Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi, dovrebbe essere tra i protagonisti della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 in onda oggi, lunedì 13 febbraio. Giovanissima e molto simile fisicamente alla figlia Guendalina Emanuela Fuin è già entrata nella casa di Cinecittà per fare una sorpresa al figlio e per conoscere Micol Incorvania dando la propria benedizione alla coppia. La signora Fuin, inoltre, aveva messo in guardia Tavassi anche da Antonella Fiordelisi la quale, precedentemente, aveva avuto uno scontro in puntata con Guendalina Tavassi, ma chi è Emanuela Fuin?

Giovanissima, ha sposato Luciano Tavassi e da lui ha avuto Edoardo (6.11.1984) e Guendalina (1.1.1986). Dopo la separazione, Edoardo è cresciuto con la madre mentre Guendalina con il padre. La signora Fuin ha poi ritrovato l’amore diventando altre due volte mamma. Esattamente come i figli Guendalina ed Edoardo, ha nel curriculum alcune esperienze televisive come Indietro Tutta, mitico programma Rai condotto da Renzo Arbore e Nino Frassica, L’Araba Fenice e Fantastico 10.

Emanuela Fuin e lo sfogo contro Attilio Romita

Confronto-scontro nella casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Emanuela Fuin e Attilio Romita? La certezza non c’è ancora, ma alla luce di quanto accaduto negli scorsi giorni, non è assolutamente da escludere. Di fronte allo sfogo di Romita che si è scagliato contro Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria per essere finito al televoto parlando di “organizzazione mafiosa“, la mamma di Tavassi aveva chiesto sui social un provvedimento disciplinare nei confronti del giornalista. Inoltre, di fronte alle parole di Romita, ha deciso anche di diffidarlo come ha raccontato lo stesso Signorini.

“Devi sapere che la famiglia Tavassi ha mandato una diffida per cui devi evitare di utilizzare certe espressioni forti” – le parole di Signorini a cui Romita ha risposto così – “Telefonerò alla mamma di Tavassi e le spiegherò che ero molto nervoso e ho sbagliato termini”. Questa sera ci sarà la resa dei conti?











