Emanuela Fuin, mamma di Edoardo Tavassi, contro il GF Vip/ “Solo liti e scontri…”

Emanuela Fuin commenta con una storia su Instagram l’ultimo provvedimento preso al GF Vip: “Ogni puntata un’ora di liti…”

Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi, continua ad essere protagonista fuori dalla Casa del GF Vip. Dopo il duro confronto con Attilio Romita e le recenti dichiarazioni sui “Donnalisi”, la donna è un fiume in piena anche contro gli autori del Grande Fratello Vip. Nel mirino questa volta sono finite alcune scelte prettamente televisive, a suo dire volte a dare maggiore risonanza ad alcune dinamiche e questioni senza una reale ragione se non quella dell’hype.

Antonella Fiordelisi, l'ex Gianluca: "Si è preparata copioni e frasi in latino"/ "Per non sembrare stupida…"

“Il GF vuole un clima peace and love però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri e toglie il game night che offriva sano divertimento”. Inizia così il post su Instagram di Emanuela Fuin – madre di Edoardo Tavassi – decisamente contrariata rispetto alle scelte degli autori del GF Vip che a suo dire mettono in risalto aspetti negativi e poco edificanti. La critica della donna viene offerta con tanto di divisione per punti, passando in rassegna tutte quelle che a suo dire sono le evidenti incoerenze tra il provvedimento preso nel corso dell’ultima diretta e la realtà di ciò che viene messo in onda.

Matteo Diamante, frasi razziste contro Oriana Marzoli?/ Ex corteggiatrice di Uomini e Donne sbotta: "Falso!"

Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi sbotta sbotta: “Se volete un altro GF, cambiate voi!”

“Ignora le coppie carine e belle, per dare spazio a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo e pieno di emozione come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol”. Questi gli altri punti di critica per Emanuela Fuin che non sembra aver gradito l’ennesima messa in risalto delle furibonde liti tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi a discapito della coppia che vede protagonista suo figlio, Edoardo Tavassi, con Micol Incorvaia.

Chiaramente, la dura critica contro gli autori del GF Vip ha alla base il provvedimento disciplinare preso nel corso dell’ultima diretta. Secondo Emanuela Fuin dunque, il provvedimento disciplinare tanto decantato nel corso dell’ultima diretta andrebbe in contrasto con la stessa logica del programma che, dal suo punto di vista, farebbe di tutto per oscurare i messaggi d’amore per dare invece audience alle baruffe: “Siete voi a mandare il messaggio che servano liti per essere protagonisti! Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi!”

Oriana Marzoli delusa dai rimproveri di Daniele/ "Ha detto che siamo incompatibili"

© RIPRODUZIONE RISERVATA