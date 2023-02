Emanuela Fuin sgancia la bomba sul Grande Fratello Vip/ La mamma di Edoard Tavassi…

Emanuela Fuin sgancia la bomba sul Grande Fratello Vip

Il provvedimento disciplinare che ha mandato direttamente al televoto eliminatorio Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, ha scatenato la dura reazione della famiglia di Tavassi. Dopo le dichiarazioni di Guendalina Tavassi, è arrivata quella di Emanuela Fuin, la mamma di Tavassi. Da quando Edoardo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, la mamma di Tavassi è intervenuta più volte per difendere il figlio. Dopo il confronto con Attilio Romita, Emanuela Fuin difende il figlio Edoardo sui social.

Tavassi e Micol Incorvaia sono stati puniti dal Grande Fratello vip per aver volontariamente disattivato i microfoni ambientali del van in cui hanno trascorso tutta la notte con Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Un provvedimento che non è stato digerito dalla mamma di Tavassi.

Le parole di Emanuela Fuin su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Una pagina fan dedicata ad Edoardo Tavassi ha pubblicato un post dedicato all’argomento e, tra i tanti commenti, è spuntato quello di Emanuela Fuin. La mamma di Tavassi ha scritto: “La cosa bella è che l’ambientale lo toglievano da mesi e gli autori ne ridevano raccontandomelo. Adesso guarda caso, che gli ascolti calano, busta nera!”.

Le parole della mamma di Tavassi hanno immediatamente fatto il giro del web scatenando la durissima reazione dei fan degli altri concorrenti che chiedono un nuovo provvedimento da parte del Grande Fratello Vip nei confronti di Tavassi e Micol che, dalle parole della mamma di lui, avrebbero infranto il regolamento più volte.













