Emanuela Grimalda/ “Fidanzata con Stefano Accorsi prima di mio marito Elio Arzu…”

Tornata sul piccolo schermo con “Volevo fare la rock star“, Emanuela Grimalda desta grande curiosità anche per la sua vita privata. Al momento l’attrice è sposata con Elio Arzu, che ha conosciuto nel 1999. Dopo ben tredici anni di fidanzamento, la coppia è convolata a nozze nel 2013. Due anni dopo è arrivato il figlio Giaime, quando aveva l’età di 50 anni. Ne parlò tempo fa a Vieni da me: “Ho scoperto di avere una vita piena di cose, ma molte non servivano. Ho seguito un percorso di analisi, cominciato perché volevo andare a fondo“.

Così ha scoperto il desiderio di maternità ed è arrivato Giaime, nome preso da un attore che ama. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, riguardo al matrimonio con Elio Arzu aveva raccontato un retroscena: “Mi sono sposata a 47 anni quindi era difficile scegliere l’abito da sposa. Non riuscivo a trovarlo…“. Alla fine chiamò la madre e decise di indossare il suo.

EMANUELA GRIMALDA E LA STORIA CON STEFANO ACCORSI

Ma in precedenza Emanuela Grimalda ha rivelato di essere stata fidanzata con Stefano Accorsi quando entrambi non erano ancora famosi. Proprio l’attore l’ha sostenuta nel suo debutto nel mondo dello spettacolo. Inoltre, dopo la loro rottura sono rimasti comunque in ottimi rapporti. I due si conobbero nel 1994 a Bologna, città d’origine di Stefano Accorsi. Lì Emanuela Grimalda si era trasferita per studiare al Dams.

Proprio lavorando ad uno spettacolo teatrale si sono innamorati e hanno deciso subito per la convivenza. Ma poi sono cominciati i problemi. “Pensavo che il grande schermo non facesse per me, che ci lavorassero solo le belle. Lui era bravo e molto bello. Mi ha spinta a trasferirmi a Roma, ma quando sono arrivata nella Capitale ci siamo lasciati“, aveva raccontato proprio durante l’intervista televisiva.

